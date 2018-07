Unruhe an den Universitäten: Vage Visionen sind kein Ersatz für konkrete Ziele

Von Marion Gräfin Dönhoff

Ein Berliner berichtete kürzlich, daß in der Kneipe, in der er zuweilen abends noch ein Bier trinke – offenbar eines jener für Berlin so typischen Lokale, in denen sowohl Arbeiter wie Intellektuelle verkehren neuerdings junge Künstler mit Bart und langen Haaren nicht mehr geduldet werden. Mit dem Ruf „Studenten raus!“ werden sie von den Arbeitern vertrieben. Der Unmut über die Studenten, „die für unser gutes Geld studieren“, „die erst einmal was lernen sollten, ehe sie sich wichtig machen“ – dieser Unmut ist groß, übrigens unter Arbeitern und Bürgern gleichermaßen. Bei den Arbeitern wird er zwar deutlicher artikuliert, aber vielleicht nur darum, weil die Bürger der studentischen Aufsässigkeit noch ratloser gegenüberstehen als jene.

Viele Menschen verstehen gar nicht, worum es eigentlich geht und wie es überhaupt zu solch radikaler Rebellion kommen konnte. Mancher erinnert sich seiner eigenen Studienzeit und schüttelt den Kopf. Daß schon Kafka genau die Situation des modernen Menschen beschrieben hat, gegen die jene Studenten heute rebellieren, das wird im allgemeinen nicht zur Kenntnis genommen. Kafka hat als erster und schon vor Jahrzehnten den Menschen geschildert, der sich im Labyrinth der Routine nicht mehr zurechtfindet, der unter der Entfremdung leidet und unter der Willkür der Mächte, die die Herrschaft in dieser Welt ausüben.

Angst und Verzweiflung angesichts der Fragwürdigkeit aller Existenz – das ist die Grundstimmung vieler Schriftsteller, die doch den Zeitgeist sehr viel sensibler erfassen, als die Politiker dies zu tun vermögen. Woher? Wohin? Warum? Wozu? Wen quälten diese Fragen nicht! Wer wüßte auf sie noch Antwort zu geben? Vermögen es die Philosophen? Sartre sagt: „Unser Dasein wurzelt im Nichts.“ Können es die Dichter? Camus, Beckett, Ionesco, sie alle schildern abgründige Verzweiflung, die totale Absurdität des Daseins und immer wieder die Erkenntnis des Nichts als der einzigen Realität.

In James Saunders Sketch „Ein unglücklicher Zufall“ sagt Penelope, nachdem sie gerade ihren Mann mit dem Revolver erschossen hat und sich den Kopf darüber zerbricht, ob dies Vorsatz, Absicht, Zufall oder Notwendigkeit war, zu Robert: „Du glaubst wohl, wir leben im Zeitalter der Vernunft, nicht wahr? Du glaubst, wir können unser Leben unter das Mikroskop legen, es mit einer kleinen Pinzette hin und her drehen und dann sagen, aha, das habe ich deswegen getan, und dies wieder deswegen. Wie simpel!... Du glaubst wir stehen am Ufer des Lebensstroms, fest eingewickelt in die Regenmäntel der Gewohnheit, und angeln uns die Ereignisse wie Forellen, wenn sie vorüberhüpfen. Vielleicht kommt dir das so vor, Robert. Aber fangen nicht die Ereignisse in Wirklichkeit uns?“

Orientierung erst unterwegs