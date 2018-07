Inhalt Seite 1 — Die Revolution des Marschalls Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mohammed Ayub Khan, President of Pakistan: „Friends not Masters – A Political Autobiography“; London, New York, Karachi: Oxford University Press; XIV + 275 Seiten, 50 sh

Diese politische Autobiographie eines Staatschefs, niedergeschrieben zur Zeit seiner höchsten Macht, muß auch als Rechenschaftsbericht und Regierungsprogramm gewertet werden.

Zur Ehre Ayub Khans sei gesagt, daß, er wiederholt das an ihn gerichtete Ansinnen, das Ruder des Staatsschiffes zu ergreifen, zurückgewiesen hat. Als er dann 1958 dennoch die Zügel in die Hand nahm, hatte er eine Reihe von Gründen vorzuweisen: Wirtschaftskrise, ungünstige Zahlungsbilanz, dauernde Verschiebung der Parlamentswahlen, die Selbstsucht Staatspräsident Mirzas und zu guter Letzt das Auftauchen paramilitärischer Verbände, die das Ansehen der pakistanischen Armee untergruben.

Marschall Ayub Khan ist ein rechtlich denkender Mann, der zwar nicht an die Segnungen des britischen Rechtssystems glaubt, es aber dennoch in Pakistan bestehen läßt. In der Behandlung seiner politischen Gegner war Ayub Khan äußerst zurückhaltend. Keine Liquidierung geht auf sein Konto. Binnen sechs Monaten erkannte der revolutionäre Staatschef, daß die zivile Verwaltung besser und eine Militärregierung schwieriger war, als er gedacht hatte. Er ermahnte die Generale: „... Ihr seid an ein System gewohnt, für das dieses Land sein letztes Geld ausgibt... Für Euer Leben ist vorgesorgt. Der Zivilist... muß in den Grenzen des Gesetzes und angesichts der öffentlichen Meinung arbeiten...“. Es war nicht einfach für Präsident Ayub Khan, den Offizieren klarzumachen, daß sich die Volkswirtschaft nicht nach militärischen Grundsätzen abwickeln lasse und daß man in der Politik nicht wie in der Armee sofortige und klare Entscheidungen erwarten könne, daß es Probleme und nicht Menschen anzugreifen gelte.

Vor allem schien eine Bodenreform angebracht. In Westpakistan gehörte das ganze Land 7000 bis 8000 mächtigen Familien. In Ostpakistan war bereits durch eine frühere Regierung der Großgrundbesitz in eine Vielzahl von unrentablen Zwergwirtschaften parzelliert worden. Ayub Khan versuchte nun, in beiden Teilen eine landwirtschaftliche Mittelklasse von Groß- und Mittelbauern zu schaffen, von der er hoffte, sie werde die Basis für eine echte Demokratie abgeben. Er reformierte das Erziehungswesen und führte die sogenannten Basic Democracies ein, die das Volk auf der untersten Stufe, auf dem Dorf, praktische Demokratie lehren sollten.

Bald nach seiner Amtsübernahme setzte Ayub Khan eine Verfassungskommission ein. Daß sich seine Regierung nur auf bloße militärische Gewalt stützen sollte, fand der im britischen Rechtsstaatsdenken und im Islam erzogene Offizier ebenso untragbar wie Kemal Atatürk und General Gursel in der Türkei. Um der Irreleitung des Volkes durch Demagogen vorzubeugen, institutionalisierte er die indirekte Demokratie durch Wahlmänner – je 40 000 in West- und Ostpakistan –, die sowohl den Staatspräsidenten als auch das Parlament wählen. Die Wahlmänner werden von den Stadt- und Dorfbewohnern gewählt. Der Präsident ernennt seine Minister selbst, die keineswegs Parlamentsmitglieder sein müssen, es aber gewöhnlich sind.

Ayub Khans Verfassungsexperiment hat sich bisher als erfolgreich erwiesen; er wurde sowohl in West- als auch in Ostpakistan wiedergewählt, wobei die ländlichen Distrikte ihm mehr Vertrauen entgegenbrachten als die städtischen, die seiner politischen Gegnerin Miß Fatima Jinnah, Schwester des Gründers Pakistans und Sprecherin der Oppositionspartei, ihre Stimme gaben. Das Resultat: 63 Prozent der Wähler stimmten für Ayub Khan, 36 Prozent für Miß Jinnah. Daß Präsident Ayub Khan seiner Rivalin eine Wettbewerbschance gab (und dazu noch einer Frau in einem mohammedanischen Land), spricht für ihn.