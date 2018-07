Am Anfang war es eine vernünftige Forderung: Jeder sollte gefälligst über sein Spezialistentum hinaus politische Interessen entwickeln, und ganz besonders der Hochschullehrer, dem gesellschaftlich exponierten Charakter seiner Position entsprechend. Auch die drastische Polemik gegen die bloßen Fachidioten hatte und hat in diesem Zusammenhang Sinn; sie sorgte durch Verletzung der Umgangsformen dafür, daß jene Forderung wenigstens zur Kenntnis genommen wurde.

Damit jedoch begnügt sich die radikale Vorhut der Studenten nicht. Spätestens seit den ersten Vorlesungsrezensionen, die sich nicht darauf beschränkten, nur die pädagogischen Meriten der Professoren unter die Lupe zu nehmen, spätestens seit dieser Zeit weiß man, daß es ihnen nicht allein um die Organisation der Hochschulen und die Ausbreitung kritischen Bewußtseins geht, sondern auch um die Installierung eines anderen Wissenschaftsbegriffs. Nicht nur die Wissenschaftler, die Wissenschaften selbst sollen politisiert werden.

Und damit wird die Angelegenheit problematisch. Natürlich müssen sich die Disziplinen, die sich mit gesellschaftlichen und gesellschaftlich vermittelten Prozessen befassen, um der Objektivität ihrer Ergebnisse wegen fragen, inwieweit ihre Fragestellungen selbst gesellschaftlich bedingt sind – genau wie die Naturwissenschaftler den Einfluß der Meßapparate auf die Meßergebnisse in Rechnung zu stellen haben. Aber schon die Versuche, den politikfernen Wissenschaften um jeden Preis unmittelbare politische Relevanz einzureden, streifen oft eine eigentümliche Komik. „Wie kann“, so las sich das vor zwei Wochen in einem ZEIT-Artikel von Ekkehart Krippendorff, „gerade ein Biologieprofessor sich nicht zu Vietnam äußern können, wo nicht zuletzt bakteriologische Kampfmittel gegen ein seine Selbstbestimmung erkämpfendes Volk eingesetzt werden?“ Was sich anhört wie: Wie kann gerade ein Kunstwissenschaftler sich nicht zum Rassenproblem äußern wollen, da es doch um Farben geht?

Definierte die Studie „Studenten und die neue Universität“ des Verbandes Deutscher Studentenschaften (1962) Wissenschaft noch als „rationales, kritisches, systematisches und nachprüfbares Bemühen und Vermitteln von Erkenntnis“, ohne Zusätze, so bot der SDS in seiner nach wie vor lesenswerten Denkschrift „Hochschule in der Demokratie“ (1961) schon die Formel „kritische Rationalität im Dienste des Menschen“, die Rudi Dutschke heute variiert, wenn er die Aufgabe von Wissenschaft als die „Selbstbefreiung des Menschen von unbegriffenen Mächten“ definiert. Eine vage Formel, denn sie läßt eine enge und eine weite Auslegung zu. Weit verstanden, bedeutete sie nichts als: Begreifen des Unbegriffenen – und wäre so unzweifelhaft wie banal. Der enge Sinn aber schwingt in den Wörtern „Selbstbefreiung“ und „Mächte“ mit. Akzeptiert man ihn, so führt das notwendigerweise zu dem Schluß, daß es überflüssige und sogar schlechte Wissenschaften gibt. Ist die historische Grammatik eine unbegriffene Macht, von der sich der Mensch zu befreien hätte? Also gehörte sie nicht in die Universität? (Und Überlegungen dieser Art könnten schnell, schon bei den nächsten Budget-Zumessungen, höchst praktische Konsequenzen haben.)

Jeder Versuch, die Wissenschaft auf fast leere, aber zu beliebigen Auffüllungen einladende Formeln wie „konkrete Humanität“ (Krippendorff) zu verpflichten, erscheint mir der Wissenschaft im Grunde fremd und gefährlich. „Eingesponnen in das fragwürdige Dornröschen-Idyll einer wissenschaftlichen Autonomie...“ – das stammt nicht aus einer Denkschrift des SDS, sondern aus einer Veröffentlichung der NS-Zeit. Die Wissenschaft gibt dem Sog des Unbegriffenen in jeder Richtung nach. Sie kann nicht zweckfrei, aber sie darf auch nicht parteiisch sein. Die Frage etwa, ob die Erforschung der Urteilchen „im Dienste des Menschen“ stattfindet, kann die Physik nichts angehen und dürfte auch von den kritischsten Studenten nicht sicher zu beantworten sein. Jede noch so gutgemeinte Festlegung der Wissenschaft auf gesellschaftliche Wünschbarkeiten muß sich in der Praxis restriktiv, diskriminierend und darum gerade rückschrittlich auswirken. Dieter E. Zimmer