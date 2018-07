Montag, 25. Dezember, 20.05 Uhr, 1. Programm: „Figaros Hochzeit“

Toi, toi, toi, Hans, sagte Rolf Liebermann, als Schmidt-Isserstedt daranging, sein Dirigentenpult zu besteigen, leichthin sagte er es, aber man merkte, daß die winzige Szene penibel geprobt worden war, die Ouvertüre begann, Kameras zeigten das Treiben hinter der Bühne, zeigten Dammtor-Atmosphäre in Wandsbek, das Schminken und Atemholen und Prüfen, zeigten Figaro, 1. Bild, die Rückseite der Dekoration, die vielen Knöpfe, Schnüre und Hebel... Das wirkte spielerisch und vortrefflich studiert, das hatte jene nach langem Training erworbene Grandezza, eine Anmut des Drills, die das Merkmal dieser Mozart-Inszenierung war.

Von technischen Hilfen freundlich beflügelt, agierten die Sänger wie erfahrene Mimen: Schauspieler, die es sich leisten konnten, mehr auf den Partner als auf den Dirigenten zu sehen, um so, gestisch akzentuierend, jene gesellschaftskritischen Akzente des Beaumarchais-Dramas zu unterstreichen, die auf den großen Bühnen allzuleicht hinter burleskem Flitter verschwinden.

Im Theater-Studio hingegen wurde die Möglichkeit, den Revolutionston durch Einstellungsänderungen noch zu verstärken, in kluger Weise genutzt: Wenn Figaro die Arie Mag der Herr Graf den Tanz mit mir wagen beginnt, sieht der Betrachter zum erstenmal deutlich und nah das Gesicht des politisch gesonnenen Dieners. Was in Riesenräumen die Regie nicht zeigen kann: den Ausdruck böser Verachtung in den Zügen der Mädchen, die dem Grafen den Blumenstrauß reichen – diese Geste, die den Abstand zwischen den mächtigen Kirschessern und den ohnmächtigen Steinschluckern verdeutlicht (die Diskrepanz zwischen den einen, die sich eine Migräne leisten dürfen, und den anderen, die solche Leiden nicht kennen), sie gewann auf dem Bildschirm Kontur.

Entlarvung des absolutistischen Regiments, ironische Parodie des Hoflebens, witzige Preisgabe der gängigen Operndarbietung: Statt in Galapremieren-Atmosphäre zu schwelgen, zog man strenge Künstlichkeit vor, blendete Schallplattenapplaus ein und ließ sich die Akteure am Ende in einer Weise verbeugen, die deutlich bewies: dies ist ein Fernseh-Diener, dies ein Fernseh-Knicks. (Gar zu gern, das als Anregung für künftige Folgen, hätte man die Beifallzeremonie noch erweitert gesehen: ein Tanz der Paare und Reihen, der Statisten und der Solisten; den Damen ein farbfernsehbuntes Bukett, dem Dirigenten einen Extra-Applaus, dem Intendanten zur Verneigung ein munteres Trampeln.)

Die Kolorierung wirkte vortrefflich, die Schärfenveränderung beim Einstellungswechsel eher verspielt als befremdlich (nur im letzten Akt, bei Gartendunkelheit, dominierte Spinatgrün), die Bildschirm-Transposition war in jeder Phase durchdacht, sehr apart das Schühchentanzen und Rockwirbeln am Ende des vorletzten Akts – am schönsten das Schlußbild: Susannens gräflich-rote Robe und das dunkle Kleid der Marzelline umrahmten eine Watteau-Szenerie. Vivant sequentes. Momos