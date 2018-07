Rudolf Augstein, Spiegel-Herausgeber, will sein vor Jahren von Max Schmeling gekauftes Haus am Maienweg – wo er Nachbar des Verlegers John Jahr ist – räumen. Man verkürzte ihm – wie auch anderen Anwohnern – das Grundstück, um die Straße zum Hamburger Flughafen in Fuhlsbüttel verbreitern zu können. Er kaufte ein Haus mit Grundstück an der Elbhöhe nahe der Elbchaussee. Das Haus wird radikal umgebaut. Abrißteile verschenkt er. So bekam Leo Brawand, stellvertretender Spiegel-Chefredakteur, vom Augstein-Haus ein schmiedeeisernes Gitter und Tor.