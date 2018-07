Inhalt Seite 1 — Mit eigenem Mädchen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn ihr hier filmt, erklärte uns die junge Dame, „dann kriegt ihr was in die Fresse.“ Sie sagte das ganz nüchtern, wie jemand, der einem die Spielregeln einer im Grunde idiotensicheren Sache nur noch einmal in Erinnerung bringt.

Unser Thema war dies: Da gibt es in Hamburg St. Pauli auf der „Großen Freiheit“ eine katholische Kirche, und es schien uns von allgemeinem Interesse, zu untersuchen, was sich für einen Pfarrer aus der Nachbarschaft mit den Strip-tease-Lokalen für Probleme ergeben. Seit kurzem hat die St.-Josephs-Gemeinde neue und noch interessantere Nachbarn bekommen. Jenes bekannte „Eros-Center“ – Zimmer für 136 Mädchen, die darin das tun, woran jeder bei dem Namen St. Pauli denkt. Und alle sind jederzeit bereit, dem was in die Fresse zu schlagen, der hier im Liebes-Zentrum photographiert statt zu sündigen.

Weil nun der Pfarrer von St. Joseph über das Eros-Center sehr realistische und für einen Theologen nicht alltägliche Ansichten vertritt, und weil außerdem unser Bericht für das Freitagsmagazin des Fernsehens bestimmt war, zeichnete sich ziemlich früh die Erkenntnis ab, daß – wenn schon ein öffentliches Interesse an diesem Thema bestand – es mit Bildern allein aus der Kirche nicht zu befriedigen war.

Erster Gedanke in solchen Fällen ist das Archiv. Unter immer neuen lustigen Stichwörtern läßt sich dort feststellen, ob nicht schon Kollegen vorher ihre Fresse hingehalten haben. Saigon war unter dieser Rubrik gut vertreten, St. Pauli schließlich auch. Aber nur zweimal. Wie sich aber herausstellte, war das schlechte Mädchen in dem einen Film gar nicht vom Fach, sondern es war eine Friseuse mit Ambitionen als Laienschauspielerin gewesen. Und die Dame in dem anderen Archiv-Film schien zwar echt, war aber schon so betagt, daß es unfair gegenüber der Sünde gewesen wäre, sie als Repräsentantin für ihren Berufsstand anzubieten.

Es blieb also nichts, als selbst loszuziehen. Versteckte Kamera? Was dagegen sprach, waren so juristische Bedenken wie Hausfriedensbruch, Recht am eigenen Bild und Persönlichkeitsschutz. Persönlichkeiten der Zeitgeschichte, deren Zustimmung zum Photographiertwerden nicht erforderlich ist, könnten die Damen aus dem „Eros-Center“ nach dem Wortlaut höchstrichterlicher Entscheidungen allerdings sein. Denn, so entschied bereits das Reichsgericht in Zivilsachen, zur Zeitgeschichte seien alle gegenwärtigen Erscheinungen zu rechnen, die von der Öffentlichkeit beachtet werden und Gegenstand der Teilnahme oder Wißbegier weiter Kreise sind. Was beim „Eros-Center“ ja durchaus zu bejahen wäre.

Dennoch, der Sicherheit halber verabredeten wir uns mit dem Hausherrn, Willi Bartels, dem „König der Reeperbahn“. Eigentlich hat er mit der ganzen Sache nichts zu tun, denn er vermietet sein neugebautes „Eros-Center“ nur an Hauptmieter. An wen die schließlich ihre Zimmer weitervermieten und warum, ist dann nicht mehr die Sache von Willi Bartels. Auf diese Weise kann er zum Beispiel mit Recht und entrüstet Vorwürfe zurückweisen, er betreibe gewerbsmäßige Kuppelei.