Die Hamburger Firma Münchmeyer & Co., in der vierten und fünften Generation im Familienbesitz, nahm Abichied vom klassischen System des Merchant-bankers. Die drei Geschäftszweige des Hauses (Bank, Ausfuhr, Einfuhr) wurden rechtlich voneinander getrennt. Das neue „Bankhaus Münchnever & Co.“ bleibt weiterhin im Besitz der bisherigen Gesellschafter und hält das voll eingezahlte Stammkapital der beiden „Warentöchter“ von jeweils 5 und 2 Millionen Mark. Persönlich haftende Gesellschafter sind Alwin Münchmeyer, gleichzeitig Vorsitzender des Verbandes des privaten Bankgewerbes e.V., sowie Hans Heinrich Waizt.

Mit dieser Neuordnung hat der letzte große deutsche Merchant-banker der auf Aufgabenteilung drängenden Entwicklung Rechnung getragen. Bei Münchmeyer waren es weniger organisatorische Probleme, die den Firmenumbau ratsam erscheinen ließen, als vielmehr eine Gesetzgebung, die zuwenig Rücksicht auf Merchant-banker nehmen konnte. Das gilt besonders für das Kreditwesengesetz, dem die ganze Firma mit ihrer Bilanzstruktur unterlag.

Am Kapital, an den offenen und stillen Reserven sowie an der Liquidität der Bank, die sich weiterhin vorwiegend mit der Außenhandelsfinanzierung sowie mit der Wertpapier- und Vermögensberatung beschäftigt, hat sich nichts geändert. kw