Inhalt Seite 1 — Nicht die Maske verlieren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Den Ostasiaten sagt man nach, sie legten großen Wert auf ihr Gesicht, nicht auf das Gesicht, das man pudern, schminken und bemalen, sondern auf das, das man verlieren kann – aber tunlichst nicht verlieren sollte. Die Japaner seien, so sagt man, darin besonders empfindlich.

Was ist das Gesicht eines Menschen? Im Deutschen denkt man dabei meist sogleich an das „wahre Gesicht“, von dem jeder Mensch nur eins hat. Dieses zu verlieren, muß in der Tat schrecklich sein.

Für Japaner ist aber das Gesicht, vor dessen Verlust man sich hüten sollte, nicht das wahre, das einzige Gesicht. In dem alten chinesischen Schriftzeichen, welches men ausgesprochen wird und in allen japanischen Ausdrücken vorkommt, die etwas mit dem Verlust des Gesichtes zu tun haben, zeigt sich ganz deutlich ein Gesicht, das man vor ein anderes Gesicht hält: men heißt gar nicht „Gesicht“, sondern „Maske“.

Im Deutschen ist, so wurde ich belehrt, der Ausdruck „sein Gesicht verlieren“ relativ jung. Er soll aus dem Englischen übernommen worden, sein, wo der entsprechende Ausdruck heißt: „to lose one’s face.“ Dort hat das Wort face aber weniger die Bedeutung von Physiognomie als vielmehr von: Ansehen, Prestige.

Ich glaube also, bei der Einverleibung des japanischen Ausdruckes „das Gesicht verlieren“ in den deutschen Sprachschatz ist ein kleines Mißverständnis unterlaufen.

In Japan gehört es zum guten Ton, daß jedermann nach außen hin ein gepflegtes Gesicht aufweise. Dies ist eine Frage der Höflichkeit und der guten Erziehung. Ein Gesicht, das man anderen gegenüber zur Schau trägt, kann man wohl als Maske bezeichnen. Statt Maske sage ich lieber „Ansehen“, denn wenn ich mich nicht sehr täusche, hat man auch in Deutschland für das Ansehen einer Person – und sei es die eigene – großes Verständnis. Das Ausmaß, in dem sich Japaner um ihr eigenes Ansehen und das anderer Leute bemühen, könnte man als typisch japanisch bezeichnen.

Zur Pflege des Ansehens gehört nun eben ein nach außen hingekehrtes, mit Sorgfalt aufgebautes Gesicht. Public-relations-Leute haben dafür ein schönes modernes Wort: Image sagen sie. Beim näheren Hinsehen entpuppt sich ein solches Image oft als ein ziemlich imaginäres Gebilde. Jeder in Japan weiß das, jeder hat das, jeder pflegt das, jeder respektiert das bei den anderen und erwartet von den anderen, daß sie es bei ihm respektieren. Das ist die Essenz japanischer Höflichkeit: „Verhalte dich so, daß der andere sein Ansehen wahren kann“ – oder besser noch „Verhalte dich so, daß der andere sein Ansehen mehren kann.“