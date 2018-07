Inhalt Seite 1 — Soll und Haben der Würmer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gustav Adolf Henning

Manche Tropenmediziner und Biologen mögen von der Zwangsvorstellung befallen sein, beim Stichwort „Entwicklungshilfe“ überschlagen zu müssen, wie viele Prozente wohl für die unfreiwillige Produktion von Eingeweidewürmern verlorengehen. Denn die Erdbevölkerung ist verwurmt, vor allem in den Tropen.

Eine knappe Milliarde Menschen beherbergt Spulwürmer, weit mehr als eine halbe Milliarde Hakenwürmer. Und die Zahl der Wirte von Faden-, Maden-, Blutsaug- und Bandwürmern mag 800 Millionen überschreiten. Um ein paar Prozente übersteigt sogar die Summe aller „Wurmfälle“ die Erdbevölkerungsziffer, weil viele Millionen von mehreren Wurmarten befallen sind und dadurch mehrfach gezählt werden. Im Durchschnitt sind von drei Erdenmenschen mindestens zwei verwurmt. Zahlenmäßig geringer verbreitet, aber medizinisch in der Regel schwerwiegender, sind die einzelligen Blutparasiten wie die Erreger der Malaria und die der Schlafkrankheit.

In einem Referat über den „Stoffwechsel der Parasiten“ („Naturwissenschaften“, Heft 22) erklärte nun der Parasitologe Theodor von Brandt vom amerikanischen „National Institute of Health“ in Bethesda, daß der Nahrungsentzug durch Eingeweidewürmer und Blutparasiten noch heute zum Teil stark überschätzt wird. Die Vorstellung, daß bei starkem Wurmbefall die Schmarotzer den Löwenanteil der vom Wirt verzehrten Lebensmittel konsumieren, trifft nicht zu. Ebensowenig wird durch den Zuckerverbrauch der in Afrika verbreiteten Blutgeißeltierchen (Trypanosomen) die Leber so schwer geschädigt, daß der Wirt zugrunde geht. Diese Ansichten entstanden durch eine lückenhafte Kenntnis des Parasiten-Stoffwechsels.

Parasiten leben überwiegend in einem sauerstoffarmen Medium und erzeugen ihre Stoffwechselenergie durch Gärungsprozesse. Beim Gärungsstoffwechsel aber wird nur ein kleiner Teil der in den Nahrungsstoffen enthaltenen Energie freigesetzt. Säugetiere, die zum Beispiel Zucker völlig zu Wasser und Kohlendioxyd verbrennen, gewinnen dabei aus einer bestimmten Zuckermenge 674 Kilokalorien. Wird der Zuckerabbau aber bei der Milchsäure als Endprodukt schon beendet, so entstehen bei dieser „Milchsäuregärung“ aus derselben Zuckermenge nur 22,5 Kilokalorien und bei der Essigsäure gar nur 15. Die Essigsäure ist zum Beispiel ein Stoffwechsel-Endprodukt des Wurmes Litomosoides. Äthylalkohol „atmet“ der Kopf des Hundebandwurms aus und beschließt damit seinen Stoffwechsel. In vielen Parasiten ist auch Bernsteinsäure als Endprodukt nachgewiesen worden.

Parasiten, die mit ihrer Gärung energiewirtschaftlich so unrationell arbeiten, müssen also eine Unmenge an Nahrungsstoffen umsetzen, um ihr Energiesoll zu erfüllen. Trypanosomen etwa verarbeiten in einer Stunde eine Zuckermenge, die bis zu 100 Prozent ihres Trockengewichts entspricht. Bei einem parasitischen Wurm wurden in 24 Stunden Glukosemengen gemessen, die bis zu 72 Prozent seines Frischgewichts ausmachten.

Dennoch ist der Verbrauch der Parasiten schon einmal deshalb recht gering, weil ihr Gewicht – gemessen am Gewicht des Wirtes – verschwindend klein ist. Selbst wenn ein Mensch elf Pfund des Pferdespulwurms „Ascaris“ beheimatet, so wurde in einem Fall taxiert, würden die Tiere. höchstens 8 Prozent seiner täglichen Nahrungsmenge vertilgen. Und auch dieser Wert ist nach von Brandts Ansicht viel zu hoch, denn der Wirtorganismus kassiert die Endprodukte des Stoffwechsels der Parasiten für seinen eigenen rationelleren Haushalt wieder ein und verwertet sie.