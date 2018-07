Inhalt Seite 1 — Wenn die Sirenen heulen... Seite 2 Auf einer Seite lesen

... ist es meistens schon zu spät

Von Gerhard Bartels

Bamberg

In den Gemeinden Hallstadt (5174 Einwohner), Kemmern (1616 Einwohner) und Dörfleins (566 Einwohner), alle bei Bamberg gelegen, stinkt es nach Öl, fauligem Schlamm und brackigem Wasser aus dem Main und der Regnitz. Ein dünner Ölfilm überzieht die Wasserlachen, die auf den Feldern stehen: Heizöl, das vom Hochwasser aus den Tanks geschwemmt wurde. Tankwagen mit Trinkwasser fahren herum, weil die Brunnen nach dem Hochwasser seuchenverdächtig sind. Vor den Häusern werden Matratzen, Betten und Möbel gestapelt, die das Hochwasser unbrauchbar gemacht hat. Die Keller sind ausgepumpt, der Schlamm blieb zurück, und die Leute frösteln in feuchten Häusern.

Allheilmittel: Geld

Der Bamberger Erzbischof Schneider reist durch die nassen Gemeinden am Obermain und verteilt Geld. Der bayerische Finanzminister Pöhner kommt und verspricht Geld. Abgeordnete waten zu den Wählern durch den Schlamm und beantragen Geld beim Staat. Wohlfahrtsverbände sammeln Geld. In den vom Hochwasser besonders betroffenen oberfränkischen Landkreisen Bamberg, Coburg, Kronach, Lichtenfels und Staffelstein beginnt das neue Jahr mit der Anfertigung von Schadensübersichten. Vorläufig werden die Verluste durch das Hochwasser auf mehr als 50 Millionen Mark beziffert.

Die Flut war in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember hereingebrochen: Ausgiebige Regenfälle und Schneeschmelze im Fichtelgebirge hatten innerhalb weniger Stunden schmale Bäche in reißende Ströme verwandelt. Am Morgen des 24. Dezember war in Kronach die seit 1898 höchste Hochwassermarkierung erreicht. In Coburg blieb der Wasserstand noch 50 Zentimeter unter dem letzten Höchststand vom Jahre 1909. Fast das ganze Telephonnetz fiel aus. Ein fünfjähriger Bub ertrank in Kronach in den Fluten der Haßlach. Von den Lagerplätzen der zahlreichen Sägewerke an den Bachufern rissen die Wassermassen Rundhölzer und schwere Bretter mit und führten sie als gefährliche Fracht weiter. In Neuses bei Kronach brach der Damm der Rodach. Die Bahnlinie nach Nordhalben wurde unterbrochen.