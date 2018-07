Montag, 1. Januar, 20.05 Uhr, 1. Programm: „Der Unbestechliche“

Geht es im Schwierigen um eine Standesperson, die mit Noblesse und Zerstreutheit die unheilvollsten Konfusionen auslöst, so steht im Mittelpunkt der Komödie vom Unbestechlichen ein altösterreichischer Diener, der nicht minder große Konfusionen mit jener ergebenen Aufsässigkeit meistert, auf die sich Hofmannsthals Diener so vorzüglich verstehen.

Ein Lustspiel, so hingeschrieben im Sommer, erfüllt von Anmut und Weisheit: Konversation der guten Gesellschaft und Parodie dieser Konversation durch den aktuarischen Stil der Titelfigur; Geplauder und Preisgabe des Geplauders zugleich. Es war gut, daß Gerhard Klingenbergs Fernsehregie aufs Mundartlich-Hurtige zielte und die Sentenzen lieber beiläufig als pointiert sprechen ließ. Parlando in austriazensischer Weise hieß die Devise, küß d’ Hand und ergebener Diener und dahinter die Fratzen und Nasen; man plapperte und insinuierte nach kakanischer Art, änderte bisweilen sogar den hochdeutschen Ausdruck, machte pumpern aus klopfen, vertauschte den Park mit einem Salettl und erging sich in unbeschwerter Manier über das Klima, die Kunst und die Liebe.

Wäre es möglich gewesen, den Theodor mit einem zweiten Pallenberg zu besetzen – mit einem (zarten) Paukenschlag hätte das Jahr 1968 begonnen! Doch leider spielte nicht Pallenberg, sondern Pekny, und der hatte an diesem Abend nur einen einzigen Ton. Sein Theodor war hinterhältig und schmierig, ein aufgestiegener Katschmarek, süffisant, rabulistisch und dreist. Aber er soll doch auch zart und gutherzig sein, sehr ernst und sehr weise, ein lieber Gott aus Österreich, der selbst das Komplizierteste mit Selbstverständlichkeit zu entwirren versteht – ein Mann, der bindet, was schon hoffnungslos getrennt zu sein scheint.

Das Sanft-Elegische erst gibt seiner Hybris und Frechheit, seiner sozialkritischen Dreistigkeit und seinem herrschaftlich-autoritären Gehabe Kontur! Diese Gestalt ist zu groß, als daß man ihr mit Witzchen beikommen könnte – das Attribut unbegleitet wurde von Pekny im Sinn eines Freudschen Versprechers in unbekleidet! verwandelt –, mit grober Drolerie, die Hofmannsthal als indezent und plump abgetan hätte. Nein, dieser Theodor entsprach in keinem Augenblick dem großen Vorbild des Gil Blas, er wußte nichts vom Geist des Terenz.

Der Regisseur hatte offensichtlich versäumt, dem Schauspieler Romuald Pekny die Lektüre des Briefwechsels zwischen Hofmannsthal und Borchardt anzuempfehlen. Hätte der Protagonist, dieser hervorragende Akteur, die Winke studiert, die der Autor in seinem Brief an Marie Luise Borchardt am 21. März 1923 in Rodaun gibt, hätte er außerdem noch, Belesenheit kann ja nie schaden, Richard Alewyns Deutung des Unbestechlichen zur Kenntnis genommen – grandios, dessen bin ich gewiß, wäre der Neujahrsabend verlaufen. Momos