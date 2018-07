Inhalt Seite 1 — Begehrtes Tagebuch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wurde die Wahrheit über den Juli 1914 verschleiert? Eine Entgegnung von Karl Dietrich Erdmann

Eine der wichtigsten Geschichtsquellen zur Schuldfrage im Ersten Weltkrieg sind die Tagebücher Kurt Riezlers, der damals Privatsekretär des Reichskanzlers Bethmann Hollweg war. Seit drei Jahren warten jedoch die deutsche Öffentlichkeit und die Wissenschaftler vergeblich auf die Edition des ganzen Textes, von dem nur einige Zitate bekanntgeworden sind. Es wurde sogar der Verdacht laut, die Wahrheit solle unterdrückt werden. Professor Erdmann hat in der folgenden Zuschrift an die ZEIT die Hintergründe dieser Verzögerung aufgedeckt.

Unter dem Titel „Die Kunst, das Böse zu tun“ veröffentlichte die ZEIT am 29. Dezember 1967 den Auszug einer Schrift des Professors Fritz Stern von der Columbia University New York. Der Aufsatz behandelt die Stellung Bethmann Hollwegs zum Krieg und basiert auf den bisher unveröffentlichten Tagebüchern von Bethmann Hollwegs nächstem Mitarbeiter, Kurt Riezler. Die Aussagen dieses Aufsatzes sind in doppelter Hinsicht willkommen. Denn zum einen bestätigt er, daß es die Riezler-Tagebücher in der Tat nicht erlauben, Bethmann Hollweg als Motiv für das Kriegsrisiko, das er im Juli 1914 einging, expansionistische Zielsetzungen zuzuschreiben, und daß die neuestens wieder vertretene These von Deutschlands Alleinschuld ebenso als Legende zu betrachten ist wie die frühere Legende von einer angeblichen deutschen Schuldlosigkeit. In dieser Hinsicht ist die Interpretation des Riezler-Tagebuches, wie ich sie im Jahre 1964 gegeben habe, bestätigt worden. Willkommen ist die Schrift des amerikanischen Kollegen vor allem aber deshalb, weil nun endlich auch in den Vereinigten Staaten sich öffentlich eine Stimme dafür erhebt, die Tagebücher zu edieren.

Auf Bitten von Heuss

Wie kommt es aber nur, so muß sich der Leser fragen, daß zu dieser für die deutsche Geschichte so wichtigen Quelle wohl in Amerika, nicht aber in Deutschland Zugang gewonnen werden kann? Hier ist nun festzustellen, daß die redaktionelle Anmerkung der ZEIT, Fritz Stern habe offensichtlich eine andere Kopie benutzt als ich selbst in meinem früheren Aufsatz über Bethmann Hollweg, nicht zutrifft. Leider unterläßt, es Fritz Stern, dem Leser mitzuteilen, daß die von ihm benutzte Schreibmaschinentranskription des handschriftlichen Manuskriptes eine von mir zum Zwecke einer Edition der Riezler-Tagebücher erarbeitete Reinschrift darstellt. Er hat es nicht für nötig gehalten, mich um Zustimmung zu bitten oder mir auch nur von dieser Arbeit Kenntnis zu geben. Dieses selbst unter Anlegung weitherziger Maßstäbe ungewöhnliche Verhalten gibt Veranlassung, über das Schicksal der Riezler-Tagebücher folgendes mitzuteilen:

Kurt Riezler, der nach 1933 in die Vereinigten Staaten emigriert war, sich aber nach dem Zweiten Weltkrieg in Rom einen neuen Wohnsitz eingerichtet hatte, starb im Jahre 1955 in einer Münchner Klinik. Seine ursprüngliche Absicht, die Tagebücher zu verbrennen, hat er nicht durchgeführt. Sie gelangten in die Hände seines Bruders Walter. Die Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften bemühte sich, diese Quelle, von der man erwarten durfte, daß sie wichtige Auskünfte für die Geschichte des Ersten Weltkrieges enthalte, für die Wissenschaft zu erhalten. Wie Professor Peter Rassow, damals in der Historischen Kommission Leiter der Abteilung „Quellen zur deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts“, so sprachen sich auch Theodor Heuss und andere Historiker in Briefen an Walter Riezler für die Erhaltung und die Veröffentlichung der Tagebücher Kurt Riezlers aus.

Als Nachfolger von Professor Rassow in der Historischen Kommission habe ich seine Bemühungen fortgesetzt. Sie führten schließlich dazu, daß mir im Oktober 1962 durch Walter Riezler die Tagebücher übergeben wurden. Es wurde vorgesehen, daß ich sie im Rahmen der Veröffentlichungen der Historischen Kommission zugängig machen sollte, vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch Walter Riezler. Walter Riezler erklärte damals, daß er das alleinige Verfügungsrecht über die Tagebücher seines Bruders besäße. Eine solche Erklärung hatte er schon früher gegenüber Theodor Heuss brieflich abgegeben.