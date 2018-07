Von Ernst Hornickel

Das dauerhafte Image einer Automarke entsteht seltener aus weltweiter Alltagsbewährung (Ford-Modell „T“ in den 20er und VW-Käfer in den 50er Jahren) als aus mehrfach aufsehenerregenden oder anhaltenden Sporterfolgen. Seit Christian Lautenschlager vor genau 60 Jahren bei Dieppe auf dem 140-PS-Mercedes-Grand Prix den „Großen Preis von Frankreich“ gewann, haben die Untertürkheimer ihr Pulver nie nutzlos verschossen und stets trocken gehalten. Jahrelang konnten sie dem Grand-Prix-Sport fernbleiben. Wenn sie aber antraten, war der Ruhm der Alfa-Romeos, Maseratis, Talbots, Delahayes und Ferraris schnell verblichen.

Auch heute mehren sich die Anzeichen für die Tatsache, daß man dem rapid angewachsenen motorsportlichen Interesse der jungen Generation in der ältesten Automobilfabrik der Welt nicht gleichgültig gegenübersteht. Nur wird man sich wohl erst dann engagieren, wenn Gegner von Rang im Ring stehen, namhafte, große Werke, die das Wachstum ihrer Serienwagen-Produktion mit Sporterfolgen „düngen“ wollen und sich nicht nur in ihren Anzeigentexten sportlich gebärden. Wenn etwa Ford sich im Grand-Prix-Sport durchsetzt und General-Motors auf der Piste Paroli bieten muß, dann wird der Countdown auch die „beim Daimler“ erreichen, und er wird diese Mannschaft sicher nicht im Schlaf überraschen.

Die Subtraktion

Die Serienwagen der meisten Firmen entwickeln sich von unten nach oben. NSU, VW, Ford und BMW geben Zeugnis davon. Aus Kleinwagen wurden solche der Mittelklasse mit immer stärkeren Motoren, Bremsen und höheren Anforderungen an Fahrwerke und Komfort. Bei Mercedes-Benz ging man seither den umgekehrten Weg. Aus den vollendeten Automobilen, die man hier zu bauen verstand, entwickelte man die Serie sozusagen von oben nach unten mit einer Typenskala, die auf regressive Weise entstand, sozusagen durch Subtraktion des Aufwandes an PS, an Komfort, an Accessoires. Gerade die Accessoires bestimmten den Rangunterschied wie die Achselstücke beim Militär.

Die Sechszylinder, die sich bisher: durch ihre Scheinwerfergestaltung weithin von den Vierzylinder-Typen unterschieden, setzen sich in der neuesten Serie durch Doppelstoßstangen vom einfachen Vierzylinder-Volke ab. Dabei bleiben die Maximen der inneren und äußeren Sicherheit bei allen Typen gewahrt; denn hier gehörten die Mercedes-Leute schon zu den Avantgardisten, als Mister Nader in USA noch auf dem College war. Sonst aber ging die Subtraktion bei Mercedes so weit, daß ein Spötter einmal die spartanische Innenausstattung der 190er-Typen als „sozialen Wohnungsbau“ bezeichnete. Die Subtraktion erreicht nämlich da ihre untere Grenze, wo sie mit höheren Aufwendungen bei niedrigeren Preisen der Konkurrenz kollidiert. Nicht nur Nachbar BMW hat den Mercedes-Leuten in der Region der 2-Liter-Marke in punkto Ausstattung ganz schön die Zähne gezeigt.

Auch in der neuen Typenreihe vom 2,8-Liter-Sechszylinder bis zum 2-Liter-Vierzylinder wird die neue Mercedes-Hierarchie bei gleich sorgfältiger Verarbeitung an den Epauletten deutlich: