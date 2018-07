Wo Herrschaft ist, da ist auch Unbehagen

Von Theodor Eschenburg

Unmut, Unbehagen, Unzufriedenheit – wie immer man es nennen will –, ob es dem Regierungssystem oder dem establishment, dem politischen Kurs oder einzelnen Maßnahmen gilt, hat es zu allen Zeiten gegeben, Briefe, Tagebücher und Memoiren, Programme, Pamphlete und Reformschriften, Gedichte, Romane und Schauspiele bieten reichlich historisches Anschauungsmaterial. Aber groß ist der Unterschied zwischen aktuellem persönlichem Erleben und der distanzierten Information über das, was abgeschlossen ist, was einmal gedacht, empfunden und geschehen ist, und daher das eigene Interesse nicht mehr unmittelbar betrifft

Vulgäre, auch begründete Unzufriedenheit beschränkt sich gern auf Verurteilung; sie untersucht weder die Gründe noch wägt sie ab, noch kümmert sie sich um Abhilfe oder Alternativen. Unendlich viele scheuen die Mühe, den Sinn einer Entscheidung zu verstehen oder sich andere einer scheidungmöglichkeiten in ihrer Begrenzung hinsichtlich ihrer Mittel und ihrer Folgen vorzustellen.

Die Spannungen zwischen Regierenden und Regierten, auch in einem politischen System mit weitgehendem Schutz von Recht, Freiheit und sozialer Existenz, wird eine ständige Quelle der Unzufriedenheit bleiben. Ohne Befehle und Sanktionen. ohne Belastung und Begünstigung geht es nicht. Wo Herrschaft ist, muß denheit einstellen. Dabei kann latente Unzufriedenheit innerhalb eines Gemeinwesens sich verlagern, aber sie bleibt in einer gewissen Konstanz.

In den verschiedenen Zeitaltern haben Probleme bestanden, die für jedes der damaligen Herrschaftssysteme nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten zu lösen waren. Die moderne Industriegesellschaft hat Mängel und Mißstände hervorgebracht, die ungeachtet der verschiedenen Regierungssysteme einander sehr ähnlich sind und die zu meisten kaum eines der bestehenden in der Lage ist. Es handelt sich hier um Unzufriedenheit über Erscheinungen, welche durch Politik nicht ohne weiteres behoben werden kann.

Jedes Regierungssystem hat Fehler, die man nicht belieben kann, ohne dessen Wesenscharakter zu verletzen und es damit in Frage zu stellen. Die Wahlabhängigkeit einer demokratischen Politik liegt im System begründet. Man kann sie einschränken, aber nur durch Abschaffung der Wahlen beseitigen. Die Erbmonarchie mußte den untüchtigen Herrscher, sofern er nicht gerade geisteskrank war, ertragen. Die Demokratie der in Verbänden organisierten Gesellschaft muß zeitraubende, schwerfällige und umständliche Verfahren von Beratung und Entscheidung in Kauf nehmen. Im übrigen sollte einer Staatsform, die Entscheidungen durch Streit hervorzubringen hat, Unzufriedenheit – eine wesentliche Triebkraft der Kritik –, wesensgemäß sein.