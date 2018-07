Von Elmar Lang

1. Alle reden vom Peilen – wir auch. Denn der Hamburger Ausstellungsknüller ist diesmal der Motorbootführerschein. Da die „Verordnung über die Eignung und Befähigung zum Führen von Motorsportfahrzeugen auf den Seeschifffahrtsstraßen und Küstengewässern (Motorbootführerscheinverordnung)“ bereits am 17. Januar 1967 das Licht der darob in erregte Diskussion ausbrechenden Motorbootsportwelt erblickte, so war er das im Jahr davor auch, aber unterschwellig. Dieses Jahr ist er dafür um so überschwelliger, und da Hamburg in „Planten un Blomen“ ebenso gründlich ist wie in St. Pauli, so geschieht das in Form einer „Aufklärungsaktion“. Eine Aufklärungsaktion – man trägt so was ja heute – muß auch ein Motto haben: Dein Führerschein, das unbekannte Wesen; oder: Dein Führerschein, das bekannte ... doch lassen wir das! In der Tat wird man mit dem ebenso intelligent erfundenen wie neuartigen Slogan „Alles halb so schlimm“ berieselt werden.

2. Maritimes Kabarett! Auch ein solches wird nachzuweisen sich bemühen, wie halb schlimm der Motorbootführerschein ist. Vielleicht auch, warum er denn eigentlich „Führerschein“ heißt und nicht „Patent“: Dann nämlich wäre der Run der zukünftigen Patentinhaber kaum zu bremsen, und es wäre auch nicht nötig, den Reihen der 327 Prüfungsfragen- und Antworten auf maritime Kabarettfähigkeit zu durchforsten:

Frage XIX/2: Wie wirkt das Ruder? Antwort: Richtungsändernd. Polizeipräsident Frhr. von Richthofen, schon 1890: Die janze Richtung paßt uns nicht!

Frage XXII/7: Warum sollen Sie sich die Ankerpeilungen aufschreiben? Antwort: Gedächtnispeilungen werden vergessen.

Montaigne: Die Erfahrung lehrt vielmehr, daß Leute von gutem Gedächtnis gern ein wenig schwach von Verstand sind.

Frage XVIII/2: Wo finden Sie (in Gezeitenatlanten und Tidenkalendern) für einen bestimmten Ort die Angaben über Hoch- und Niedrigwasser? Antwort: Bei den angegebenen Bezugsorten. Philemon: Alles auf Erden läßt sich finden, wenn man nur zu suchen sich nicht verdrießen läßt.