Von Peter Roes

Die Wahrheit im Cocktail möchte eine Psychologin der Universität Wisconsin mit Humor an den Tag bringen. Frau Professor Mavis Hetherington entwickelte ihre Alkohol-Witz-Methode als Test zur Messung gewisser Persönlichkeitseigenschaften, etwa verdrängter oder gehemmter Aggressionen. Ihre Befunde sind allerdings weniger erheiternd. Alkohol lockert die konventionellen Hemmungen, die beim zivilisierten Menschen die Aggressionen zügeln – so wußte man es vorher schon, um so origineller ist freilich ihre Methode, mit der sie dieses Ergebnis verifizierte. Dieselben enthemmenden Wirkungen wie der Alkohol aber hat auch eine tatsächliche aggressive Handlung, wie weitere Experimente im psychologischen Labor ergaben. Aggressionsabfuhr beruhigt also nicht, sondern schmeckt nach mehr.

Die Forschungen Professor Hetheringtons begannen mit einer Witz- und Cocktailparty, zu der sie sich von der Freudschen Theorie des Witzes anregen ließ. Sie bewirtete 192 Studenten mit Cocktails, die angeblich alle Alkohol enthielten. Die Hälfte der Teilnehmer wurde allerdings betrogen – ihre Drinks waren alkoholfrei. Die meisten van ihnen merkten das allerdings nicht und fühlten sich trotzdem erheitert.

Die Psychologin hatte nun eine alkoholisierte Gruppe von Versuchspersonen und eine nüchterne Kontrollgruppe. Allen legte sie dieselben Witzzeichnungen zur Beurteilung vor. Aus dem Gelächter der Teilnehmer wollte sie ihre psychologischen Schlüsse ziehen.

Was jemand lustig findet, hängt von seiner Persönlichkeitsstruktur ab, erklärt Professor Hetherington im Anschluß an Freud. Insbesondere zeigen sich hier verborgene aggressive Neigungen. Die Beziehung zwischen Witz und Aggression, ist ja eine alte politische Erfahrung. Perioden autoritärer Zwangsherrschaft sind Blütezeiten des bösartigen politischen Witzes, der verhaßte Autoritäten aufs Korn nimmt: Aufgestaute Aggressionen verschaffen sich hier ein Ventil.

Aus der psychoanalytischen Theorie schloß die Psychologin, daß Menschen mit gehemmten Aggressionen über Witzzeichnungen aggressiven Inhalts herzlicher lachen als andere, ausgeglichenere Menschen. Alkoholische Enthemmungen müßten diese Beziehung noch deutlicher machen, woraus ihre zweite Hypothese folgt: Unter den angetrunkenen Versuchspersonen werden die am stärksten Gehemmten an den asozialen Witzsituationen den größten Spaß haben.

Wie erwartet, fanden die 96 alkoholisierten Studenten die aggressiven Karikaturen weit lustiger als die nüchtern gebliebenen. Obwohl die Nüchternen zumeist an den Alkohol in ihren Cocktails glaubten und deshalb auf mildernde Umstände rechnen konnten, blieb ihr Humor vorsichtiger und reservierter.