Von Wilhelm Treue

Sigurd von Ilsemann: „Der Kaiser in Holland. Aufzeichnungen des letzten Flügeladjutanten Kaiser Wilhelms II., 1918–1923“; herausgegeben von Harald von Königswald; Biederstein Verlag, München; 335 Seiten, 22,– DM

Dieses Buch anzuzeigen, ist nicht ganz einfach. Zwar spricht es durch seinen Gegenstand für sich selbst, aber gegen das Buch wiederum spricht, und zwar ebenso emphatisch wie ungeschickt, ein Enkel des Kaisers, Wilhelm Karl Prinz von Preußen (Holzminden), der anscheinend die Aufgabe hat, die Ehre der Hohenzollern in Form von Leserbriefen zu verteidigen – der Rezensent ist vor einigen Jahren bereits einmal von ihm. zur Ordnung gerufen worden, als er eine nicht sehr positive Biographie des Kronprinzen anzeigte.

Dieser loyale Enkel behauptet nicht ganz zu Unrecht, die Geschichtsschreibung stelle einerseits Wilhelm II. als einen arbeitsscheuen „Schwächling, Psychopathen, Egozentriker, Schauspieler“ hin. Er sähe es am liebsten, wenn persönliche Tagebücher „nur nach sorgfältiger Redaktion und Ausmerzung persönlicher und momentaner Emotionen veröffentlicht werden“. Wer diese Redaktion vornehmen sollte, sagt er nicht – die Antwort liegt jedoch auf der Hand. Daß solche zensierten und zusammengestrichenen Tagebuch-Eintragungen für die historische Urteilsbildung, falls überhaupt noch, dann jedenfalls nur eine höchst bescheidene Quelle bilden können, bereitet dem Kaiser-Enkel weit weniger Sorge als die Wahrscheinlichkeit, daß ohne eine solche Zensur die Aufzeichnungen des Admirals von Müller und des Adjutanten von Ilsemann die schriftlichen Zeugnisse bestätigen, die der Kaiser selbst in einer Fülle von Randnotizen, Briefen und Aufzeichnungen hinterlassen hat.

Die Tagebücher, die Wilhelm II. noch in den 30er Jahren einem englischen Historiker in Doorn gezeigt hat, die nach dem Überfall des Dritten Reiches auf Holland nach Schlesien verlagert und bei Kriegsende dort verlorengegangen oder von den Siegern erbeutet worden sind, hätten eine Quelle von größtem Interesse für unser Urteil über den „Wilhelminismus“ gebildet – freilich nur, wenn sie nicht durch die Redaktion etwa des Prinzen Wilhelm Karl ihrer Eigenart beraubt und damit in ihrem Wesen verändert worden wären. Da diese kaiserlichen Tagebücher jedoch verschwunden sind, haben die „Aufzeichnungen des letzten Flügeladjutanten Kaiser Wilhelms II.“, die H. v. Königswald unter „erheblichen Streichungen“ in dem „umfangreichen Manuskript“ herausgegeben und mit wenigen Seiten Vorwort eingeleitet hat, für unsere Vorstellung von Wilhelm II. in der Zeit vom September 1918 bis zum September 1923 also eine gewisse Bedeutung – und zwar nicht nur für unser Urteil über den geflüchteten Kaiser selbst (der Enkel benutzt das nach unserem heutigen Sprachgebrauch den Sachverhalt ganz und gar nicht treffende Wort „Emigration“), sondern auch über den Stil des „Hofes“ in dieser Zeit, über „Kaiserin“ Hermine, Hindenburg und andere Personen.

Da zeigen nun Ilsemanns Aufzeichnungen den Kaiser in der Tat genau so, wie auch andere Brief- und Tagebuchschreiber ihn schon immer geschildert haben: engstirnig, unbelehrbar, anmaßend, verletzend, verständnislos gegenüber den politischen Realitäten, im höchsten Maße egoistisch – als einen gestürzten Monarchen, der auch nach dem 9. November 1918 niemals eine seiner früheren Handlungen in Frage gestellt, geschweige denn als falsch oder unglücklich eingestanden hat. Gewiß soll man beim Urteil über den Kaiser an Hand von Ilsemanns Tagebüchern nicht von der Zahl der angeblich von ihm selbst zersägten, nicht gefällten, Bäume (und offenbar auch Äste) ausgehen – wenngleich Wilhelm II. diese seiner Gesundheit dienliche Tätigkeit offensichtlich doch sehr wichtig genommen hat. Aber gibt es denn viele alltägliche Ereignisse, die dem Leser dieser Aufzeichnungen den Kaiser sympathischer, „richtiger“ erscheinen lassen, zumal der Tagebuchschreiber von seinem Herrn bis zum äußersten strapaziert und ausgenutzt wurde? Wir haben fast alles, was Ilsemanns Tagebuch-Ausschnitte enthalten, im großen und ganzen längst gewußt – vielleicht nur nicht so detailliert.