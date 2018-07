Novotnys Fall war sanft, fast demokratisch abgepolstert. Seine Folgen werden absehbar sein – verglichen jedenfalls mit jenem Prager Fenstersturz vor genau 350 Jahren oder auch mit dem zweiten vor zwei Jahrzehnten, als Außenminister Jan Masaryk durch seinen Tod aller Welt sagen wollte, was der kommunistische Februarputsch von 1948 bedeutete. Diesmal präsentierten auf der Prager Burg die Söhne der Revolution ihren Vätern die Rechnung weniger dramatisch, aber nicht minder unerbittlich. Das Zentralkomitee der tschechoslowakischen Kommunisten verwandelte sich in eine Art Parlament, das eine Regierungskrise zu meistern hatte und nach sechs Sitzungstagen den "neuen Mann" auf den Schild hob: Mit Alexander Dubček, dem 46jährigen Slowaken, wurde der Tscheche Novotny als Parteichef von seinem schärfsten Kritiker abgelöst.

Vor Weihnachten hatte Novotny schon fast resigniert und gerade damit Aufschub erwirkt. Doch während der Feiertage sammelte er noch einmal Kräfte und versuchte dann am 3. Januar das Zentralkomitee glauben zu machen, es gebe "rechtsextremistische Verschwörer", die nicht nur ihn, sondern den Sozialismus bedrohten. Es war vergebliche Mühe. Das Schlußkommunique der ZK-Sitzung vom 6. Januar spricht in kaum verschleierter Form von "Mängeln in den Methoden und im Stil der innerparteilichen Führungstätigkeit". Mit einem formellen, fast ironisch klingenden Dank für seine "verdienstvolle und selbstlose Arbeit" wird Novotny auf die Funktion des Präsidenten als Symbol der Macht beschränkt – und das höchstens bis zum November des nächsten Jahres, wenn seine fünfjährige Amtszeit abläuft.

Wenn nun auch noch Ministerpräsident Lenart und Außenminister David ausgewechselt und mit Botschafterposten abgefunden werden, wie das Zentralkomitee der Nationalversammlung empfahl, wären die Voraussetzungen zu einem konsequenten Neubeginn gegeben.

Doch mit den Köpfen ändert sich nicht gleich das Denken. Bezeichnend mag sein, daß Oldrych Cernik, einer der neuen und intelligentesten Männer im Prager Parteipräsidium, während der Debatte über Novotny nicht so sehr mit diesem, sondern mit Professor Sik, dem geistigen Vater der Wirtschaftsreform, zusammenstieß, weil dieser an harte Realitäten erinnerte: Konsequente Reform würde heißen, einige Hunderttausend Arbeitslose in Kauf zu nehmen, von denen nur die Hälfte in den nächsten fünf Jahren wieder in den Arbeitsprozeß zurückkehren könnten. Dergleichen kann sich keine Prager Führung leisten, die neue schon gar nicht. Sie wird deshalb bei allem Eifer, sich den murrenden Massen zu empfehlen, vor allem auf die "Kontinuität der Parteiführung" achten, wie es im Kommuniqué absichtsvoll heißt. Nicht von ungefähr zeigten sich Dubček und Novotny schon am nächsten Tag scheinbar friedlich-freundlich vereint im Fernsehen bei einer Jugendveranstaltung.

Auch außenpolitische Rücksichtnahmen wirken bremsend: Die Nachbarn Breshnjew und Gomulka beschworen in Glückwunschtelegrammen an Dubček mit erhobenem Finger die Freundschaft (an der schon Dubčeks sowjetische Lehr- und Wanderjahre keinen Zweifel lassen sollten), während Ulbricht kühl, fast unhöflich-formal gratulierte. Nicht grundlos mag dabei die Sorge mitspielen, daß der Rollentausch in Prag ein bloßer Übergang sein könnte zu einem Szenenwechsel. Der "fortschreitende Prozeß der Demokratisierung", zu dem sich die Parteiführung jetzt verpflichtete, läßt mancherlei Möglichkeiten offen. Mit der Erweiterung des zehnköpfigen Parteipräsidiums um vier bisher unbekannte Funktionäre aus Mähren und der Slowakei, sind jedenfalls stabilere Mehrheitsverhältnisse entstanden als unter Novotnys Regie. Und das könnte Wege ebnen für neue Köpfe – und für neue Ideen. Hansjakob Stehle