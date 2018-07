Es gibt offenbar keinen Fehler, der nicht wiederholt wird. jahrelang gab man sich in Bonn der Illusion hin, den Interzonenhandel als politisches Druckmittel gegen die DDR benutzen zu können. Es hat zwar lang gedauert, aber inzwischen hat sich die Bundesregierung diesen Zahn ziehen lassen. Der Verzicht auf die Widerrufsklausel, die jederzeit das Verbot eines bereits abgeschlossenen Geschäftes mit der DDR ermöglichte, und die Zusammenlegung der verschiedenen Warenkonten legen für die geänderte Einstellung in Bonn Zeugnis ab.

Jetzt scheint Pankow in den gleichen Fehler zu verfallen. Der Rückgang im Interzonenhandel des Jahres 1967, der gegenüber 1966 etwa zehn Prozent betragen dürfte, sei gewollt. Die DDR wünsche eine „Normalisierung“ der staatlichen Beziehungen mit der Bundesrepublik. Eine Reduzierung des Handels zwischen den beiden Teilen Deutschlands ist mit Sicherheit kein Druckmittel gegenüber Bonn; denn schließlich macht der Interzonenhandel knapp zwei Prozent des westdeutschen Außenhandels aus, während es in der DDR immerhin rund zehn Prozent sind.

Es scheint vielmehr, daß in der DDR Christian Morgenstern fröhliche Urständ feiert. Nach dem Motto, daß nicht sein kann, was nicht sein darf, beruht in östlicher Sicht der Rückgang des Warenaustausches nicht auf dem Unvermögen der DDR, die Bezüge aus dem Westen durch Gegenlieferungen auszugleichen, sondern eben auf einer bewußten Absicht. mh