Scheich Mohammed Abdullah (62), „Löwe von Kaschmir“, 1947 bis 1953 Regierungschef des Himalaja-Landes, seither unter dem Verdacht, für ein unabhängiges Kaschmir zu arbeiten, mit Unterbrechungen in indischer Haft, wurde wieder freigelassen.

Sir William Armstrong (52), bislang Geschäftsführender Sekretär im britischen Schatzamt, wurde zum Chef des „Home Civil Service“ ernannt. In dieser Funktion wird er die Reorganisation der britischen Regierung leiten.

Prinz Juan Carlos, Enkel des letzten spanischen Königs Alfons XIII., feierte seinen 30. Geburtstag. Damit erreichte er das im spanischen Nachfolgegesetz vorgeschriebene Mindestalter für Könige. General Franco könnte ihn von jetzt ab zum Nachfolger in der Staatsführung ernennen.

Régis Debray (27), französischer Schriftsteller und Weggefährte des in Bolivien ermordeten Guerilla-Führers Che Guevara im November vorigen Jahres in Camiri wegen „umstürzlerischer Betätigung“ zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt, soll nach dem Willen des bolivianischen Staatspräsidenten Barrientos gegen einen Offizier ausgetauscht werden, der sich in kubanischer Haft befindet.

Konstantin Kollias (67), am 22. April vorigen Jahres von der griechischen Militärjunta als Ministerpräsident eingesetzt, am 14. Dezember nach dem mißglückten Gegenputsch mit König Konstantin nach Rom geflohen, kehrte nach Athen zurück, wo er sein altes Amt als Generalstaatsanwalt antrat.

Alfredo Kardinal Ottaviani (77), prominentester Vertreter des konservativen Flügels in der Kurie zu Rom, hat sein Amt als Sekretär der Kongregation für Glaubenslehre niedergelegt. Sein Nachfolger, wurde der Erzbischof von Zagreb, Franjo Kardinal Seper (62).