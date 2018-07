Die „alte Garde“ der kommunistischen Parteiführer, die in Osteuropa Stalins Tod politisch überlebten oder erst kurz danach antraten, ist weiter zusammengeschmolzen: Nach dem Sturz Antonin Novotnys, den das Zentralkomitee der tschechoslowakischen KP am Freitag voriger Woche „auf eigenen Wunsch“ absetzte, befinden sich nur noch der Jugoslawe Tito (seit 1937), SED-Chef Ulbricht (seit 1950), der Bulgare Schiwkoff (seit 1954) und der Albanier Hodscha (seit 1954) in ihren Ämtern.

Antonin Novotny, der auch weiterhin als Staatspräsident fungiert, wurde nach fünfzehnjähriger Herrschaft auf nahezu demokratische Weise abgelöst. Das Zentralkomitee diskutierte drei Tage lang, legte Novotny den Rücktritt nahe und wählte überraschend den slowakischen KP-Führer Alexander Dubček „einstimmig“ zum Nachfolger.

Dubček ist mit 46 Jahren der jüngste Parteichef des Ostblocks. Mit ihm kam nach monatelangen Richtungskämpfen über den innen- und wirtschaftspolitischen Kurs der CSSR der Reformflügel der Staatspartei an die Macht. Jetzt hoffen Intellektuelle, Manager und viele schlichte Bürger, daß die liberale Welle in Wirtschaft und Staat das Fenster nach Westen weiter aufstoßen wird.

Als Anwalt der slowakischen Minderheit (30 Prozent der Bevölkerung) gegenüber dem „Prager Zentralismus“ der Tschechen hatte Dubček von jeher als potentieller Gegenspieler Novotnys gegolten. 1955 bis 1958 besuchte er die Parteihochschule in Moskau, 1963 wurde er Chef der slowakischen KP, die innerhalb der Gesamtpartei über einen eigenen Apparat verfügt. Vier Jahre später trat er offen auf die Seite der Reformer, die eine von Professor Ota Sik entwickelte „sozialistische Marktwirtschaft“ propagierten – gegen den Widerstand der alten Parteidogmatiker vom Schlage Novotnys und dessen Ideologen Hendrych.

Der Parteichef verlor indessen immer mehr an Sympathien, weil er

im September 1967 den tschechoslowakischen Schriftstellerverband maßregelte,

im Oktober demonstrierende Studenten niederknüppeln ließ,

gegen Ende des Jahres die wirtschaftliche Misere des Landes nicht mehr verschleiern konnte.

Am 31. Oktober kam es zur ersten Machtprobe: Im Zentralkomitee denunzierte Dubcek den Parteichef als denjenigen, der die ökonomische Reform hintertreibe und die CSSR damit einer wirtschaftlichen Katastrophe überlasse. Novotny wehrte sich und bezichtigte Dubček eines „kleinbürgerlichen slowakischen Nationalismus“.

Aus Moskau reiste Anfang Dezember Parteichef Breshnjew an, um den Streit zu schlichten. Doch Novotnys Position war unhaltbar geworden: Im Politbüro hatte er bereits acht von zehn Stimmen gegen sich. Einen Monat brauchten die Genossen, um sich auf einen Nachfolger zu einigen, dann wurde Novotny aus der Parteispitze entfernt.