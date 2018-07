Inhalt Seite 1 — Richard Wagner im Licht-Raum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unser Kritiker sah:

TRISTAN UND ISOLDE

Von Richard Wagner

Hessisches Staatstheater, Wiesbaden

Welche Wege stehen der Wagner-Inszenierung nach dem Tode Wieland Wagners offen? Eine neue Möglichkeit unter anderen zeichnete sich ab, als der Wiesbadener Intendant Claus Helmut Drese für seine Inszenierung von „Tristan und Isolde“ den tschechischen Bühnenbildner Josef Svoboda gewann. Dessen Ziel heißt: Entmaterialisierung der Bühne durch Lichtarchitek-

Eine Schräge in Form einer riesigen Spirale. Wer sie links oben betritt, wird nach weitem Rechtsbogen schließlich in das kreisrunde Spielfeld geführt: In der Spiralmitte vollzieht sich das Schicksal; von hier gibt es kein Zurück. Überraschenderweise kann dieses szenische Grundmuster ohne Veränderung alle drei Akte tragen: Sie verlaufen dramaturgisch parallel zueinander.

Verwandelt wird Svobodas Szene durch Licht. Figurale Symbole erscheinen als Projektionsbilder. Der erste Akt ist durch ein abstraktes Horizontalgebilde gekennzeichnet, das für Meer und Weite steht. Die Projektionen des zweiten Aktes sind vertikal gegliedert. Zunächst erkennt man Abbreviaturen von Bäumen, bei Melots Auftritt verwandeln sie sich in ruinenartige Strukturen. Über den dritten Akt sind Rundungen projiziert, die „Weltall“ assoziieren sollen. Nachdem sich die Szenerie bei Tristans Tod schwarz verfärbt hat, wird Isoldes Liebestod mit einem in ganzer Bühnenhöhe erstrahlenden Zylinder aus weißlichem Licht umgeben, in dem die menschlichen Gestalten sich schließlich aufzulösen scheinen.