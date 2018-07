Im laufenden Haushaltsjahr betragen die Ausgaben des Pentagon 73 Milliarden Dollar, aber selbst dieser Mammutetat bringt den Anteil der Rüstungsausgaben am amerikanischen Sozialprodukt noch nicht einmal auf 10 Prozent. Während des. Koreakrieges dagegen hatten die Rüstungsausgaben einen Anteil von 13 Prozent erreicht. Es gibt kaum einen Superlativ, den man zur Kennzeichnung der Wirtschaftskraft der Vereinigten Staaten nicht heranziehen könnte: ®Die amerikanische Industrie produziert mehr Waren als die Industrie der Sowjetunion, Englands und aller sechs EWG Länder zusammen. ®Der Output per man bour — also die Leistungskraft, basiert auf Arbeitsstunden — ist um zwei Drittel höher als in den Industriestaaten Westeuropas.

Jahr für Jahr haben die USA einen Ausfuhrüberschuß von weit mehr als fünf Milliarden Dollar erzielt.

Der Londoner Economist schrieb: "Amerikas einzige Schwierigkeit liegt darin, daß selbst dieser Oberschuß nicht groß genug ist, um die Kosten für Vietnam, Auslandshilfe und Investitionen in Obersee zu decken " Man kann auch sagen, Johnson habe mit seinem Sparprogramm die Konsequenz aus der Erkenntnis gezogen, daß der Dollar nicht stark genug ist, um in Vietnam Krieg zu führen und gleichzeitig Europa wirtschaftlich zu erobern. Die US Großindustrie wird aber nur widerwillig und allenfalls temporär auf Expansion im Ausland verzichten — und sie wird gewiß andere Wege suchen, um ihre Stellung im Europamarkt zu behaupten. Schon bisher haben die amerikanischen Konzerne ihre Investitionen zu einem erheblichen Teil durch Kredite finanziert, die sie in Europa aufgenommen haben ("Wir geben wird der Wettbewerb am Euro dollarmarkt schärfer werden — und wenn die Zinsen steigen, sind die Amerikaner im Vorteil, weil ihre Unternehmen rentabler arbeiten (eine Untersuchung hat ergeben, daß die Tochtergesellschaft von USKonzernen in England einen fast doppelt so hohen Gewinn erzielen wie britische Firmen). Die europäische Industrie hat also nur eine Atempause gewonnen. Noch ist nicht ausgemacht, ob sich nicht Jean Jacques Servan Schreibers Voraussage erfüllen wird: "Die dritte industrielle Weltmacht nach den USA und der Sowjetunion könnte in fünfzehn Jahren nicht Europa sondern die amerikanische Industrie in Europa sein " den letzten Wochen zum- meist- diskutierten- Buch Europas geworden (Das amerikanische Wirtschaftsmagazin Business Week: "Man kann in Europa auf keine Cocktailparty mehr gehen, ohne wenigstens einige Kapitel von le defi gelesen zu haben"). Die ZEIT beginnt in dieser Woche mit dem Vorabdruck der wichtigsten Kapitel (S. 22). Servan Schreibers Buch ist bemerkenswert, weil es nicht törichten Nationalismus predigt, sondern Vorteile wie Gefahren der "amerikanischen Herausforderung" analysiert. Servan Schreibers These: Europa profitiert zweifellos vom know how und der Finanzkraft der US Großindustrie — aber es gerät dadurch in immer tiefere Abhängigkeit von Amerika.

Servan Schreiber ruft zur "Gegenoffensive" auf: Er fordert den Zusammenschluß von Firmen aus allen europäischen Ländern zu großen Weltkonzernen, die Übernahme modernster Management Methoden, den Aufbau einer europäischen Computer Industrie (natürlich unter Einschluß Englands) und eine supranationale "Wissenschaftsund Industriepolitik. Nun hat Europa durch den zeitweisen Rückzug der Amerikaner noch einmal Gelegenheit, seine Kräfte zu organisieren. Was geschehen kann, wenn Europa diese Chance nicht nutzt, hat ein neutraler amerikanischer Beobachter schon vor Monaten in einer OECDStudie formuliert. Harvard Professor Harvey Brooks: "Europa befindet sich gegenwärtig auf einem allmählichen Abstieg zu einer Art von wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Kolonialismus "