ie Bostoner Firma The Gillette Company l hat alle Aussichten, in der Geschichte des amerikanischen Auslandsvermögens, eine besondere Rolle zu spielen. Gillette, größter Rasierkonzern der Welt (Jahresproduktion: sieben Milliarden Klingen, 31 Millionen Apparate), hat im Dezember für 50 Millionen Dollar — das entspricht etwa dem Gewinn des letzten Geschäftsjahres —- die Aktienmehrheit des ob der modernen Formgebung seiner Produkte renommierten Frankfurter Elektrounternehmens Braun AG aufgekauft. Wenn es nach dem Willen Lyndon B. Johnsons geht, wird dies die letzte Übernahme einer europäischen Firma durch einen amerikanischen Konzern in den sechziger Jahren gewesen sein.

In seiner vom 29. Dezember 1967 datierten Ausgabe hatte das amerikanische Nachrichtenmagazin Time noch die ungebrochene Expansionskraft der amerikanischen Großindustrie gefeiert, Spencer Davidson, Associate Editor des Blattes, schrieb in der Titelgeschichte: "Im Lauf dieses Jahres haben amerikanische Firmen 10 2 Milliarden Dollar außerhalb der USA investiert. Die steigenden Aufwendungen werden dazu führen, daß die Kapitalanlagen in Übersee am Jahresende einen Wert von 64 8 Milliarden Dollar erreichen — achtmal soviel wie ausländische Geschäftsleute, in den 191 Jahren, in denen unsere Republik besteht, in den USA investiert haben. Spencer Davidson spricht offen aus, was die Repräsentanten der amerikanischen Großindustrie in Europa am liebsten verschleiern möchten: "Die Amerikaner kontrollieren heute 80 Prozent der europäischen Computer Industrie und 90 Prozent der Produktion elektronischer Schaltelemente " Wenige Tage nach Erscheinen dieses Artikels wurde für die größte Industriemacht der Welt zum Rückzug geblasen. Am. 1. Januar mußte Präsident Johnson eingestehen, daß Amerika seine ökonomische Kraft überschätzt hat. Auf seiner Farm in Texas verkündete Johnson einschneidende Sparmaßnahmen, weil anders die Position des Dollars kaum noch zu halten gewesen wäre. Die amerikanische Währung war in den letzten Wochen in eine Krise geraten, die weit ernster ist als alle vorangegangenen. Noch zu Beginn letzten Jahres hatte Washington gehofft, das Defizit in der Zahlungsbilanz 1967 besonders niedrig hal8ten zu können, die Regierung rechnete mit einer Verschlechterung der Devisenposition um etwa eine Milliarde Dollar oder wenig mehr. Heute sieht es so aus, als wäre sogar der Rekord von I960 (Defizit: 3 9 Milliarden Dollar) noch überschritten worden. Nach den letzten Schätzungen hat die amerikanische Zahlungsbilanz 1967 mit einem Defizit von etwas über vier Milliarden Dollar abgeschlossen.

Amerika befindet sich in der Rolle eines Bankiers, der zwar unermeßlich reich ist, aber nur noch so wenig Bargeld in seinem Tresor hat, daß er sich für zahlungsunfähig erklären müßte, sobald auch nur einige Kunden ihre Einlagen abheben wollen (Siehe: Wie schwach ist der Dollar?). Um solches Unheil abzuwenden, entschloß sich Johnson zu einem Schritt ohne Beispiel: Zum erstenmal in Friedenszeiten wurde die Betätigung der Industrie im Ausland eingeschränkt und eine partielle Devisenkontrolle eingeführt. Mit einem Stab von 200 Inspektoren will Washington die Auslandstätigkeit seiner Industrie lückenlos überwachen: Jedes Unternehmen muß künftig alle Vierteljahr präzise über die Investitionspläne seiner Tochtergesellschaften im Ausland berichten — wer die Kontrolleure beschwindelt oder sonst die Bestimmung zu umgehen sucht, dem drohen hohe Strafen. Die "zweite Invasion Europas" — so die Illustrierte. Life — wurde zumindest vorläufig gestoppt.

Das Vordringen amerikanischen Kapitals hatte in fast allen europäischen Ländern wachsendes Unbehagen ausgelöst, zum Teil heftige Gegenreaktionen. In der Schweiz wurden von vielen Unternehmen Nameiisaktien ausgegeben, um eine "Überfremdung" zu verhindern — in England organisierten Gewerkschaftler wilde Streiks, sobald nur das Gerücht auftauchte, eine Firma solle "amerikanisiert" werden — in Belgien erließ die Regierung eine ausdrücklich gegen "unerwünschte US Investitionen" gerichtete Verordnung, als amerikanische Interessenten den ölkonzern Petrofma aufkaufen wollten.

Am heftigsten war der Widerstand gegen den "Ausverkauf Europas" in Frankreich. Als amerikanische Konzerne sich anschickten, die gesamte französische Elektronik Industrie unter ihre Kontrolle zu bringen und damit den Aufbau der ohne Computer nicht möglich), wollte de Gaulle US Investitionen kurzerhand verbieten. Die drastischen Beschränkungen, die auf seinen Wunsch verkündet worden waren, mußten allerdings bald wieder aufgehoben werden — weil die Amerikaner einfach in anderen EWG Ländern investierten und Frankreich dadurch im wirtschaftlichen Wachstum zurückzufallen drohte. De Gaulle war Realist genug, um zu erkennen, daß sein Land für einen Frontalangriff auf die amerikanische Großindustrie nicht stark genug ist. Also verlagerte er seinen Kampf gegen die ökonomische Vorherrschaft der USA auf die am wenigsten geschützte Flanke Amerikas: — auf seine Währung. Am Tag nach der Verkündung von Johnsons Sparprogramm jubelte die gaullistische Zeitung La Nation: "Einzig und allein mit dem Mittel einer großen Wirtschafts- und Währungspolitik hat de Gaulle sein Ziel erreicht " Der französische Kommentator zeigte freilich wenig Sinn für die Realitäten. Wenn jemand für sich das "Verdienst" in Anspruch nehmen kann, die Amerikaner ökonomisch in die Defensive gezwungen zu haben, so nicht der General im Elysee, sondern ein ehemaliger Gegner Frankreichs: der nordvietnamesische Staatspräsident Ho Tschi Minh.

Der Dschungelkrieg in Südostasien, den die USA noch vor zwei Jahren gewissermaßen aus der Westentasche bezahlen konnten, beginnt nun die amerikanische Volkswirtschaft immer stärker zu belasten. Das Nachrichtenmagazin US News Krieg ist die Ursache aller unserer Dollar- und Budgetprobleme " Der "schmutzige Krieg" kostet die Amerikaner nach zuverlässigen Schätzungen (Washington versteckt einen erheblichen Teil der Kriegskosten in anderen Budgetpositionen) gegenwärtig rund zwei Milliarden Dollar im Monat. Seit Beginn der Auseinandersetzungen haben die USA mehr als 50 Milliarden Dollar aufgewendet — wodurch der Viemamkrieg zu der nach dem Zweiten Weltkrieg teuersten militärischen Operation geworden ist. Vier Jahre Korea Krieg haben die USA "nur" 18 Milliarden Dollar gekostet. Natürlich sind die 24 Milliarden Dollar, die der Vietnamkrieg im laufenden Haushaltsjahr verschlingt, nicht alles Devisenausgaben — die meisten Kosten für Rüstung und Bezahlung der Truppe können in einheimischer Währung geleistet werden. Immerhin waren die Ausgaben der Amerikaner so groß, daß man in Japan, Südkorea, Formosa und Hongkong von einem "Vietnam Boom" spricht. Allein der Profit, den die Japaner im letzten Jahr aus dem Krieg gezogen haben, wird auf 1 4 Milliarden Dollar geschätzt. Insgesamt dürfte der "Deviseneffekt" des Vietnamkrieges zwischen vier und fünf Milliarden Dollar betragen haben. Mit anderen Worten: Ohne den Krieg in Südostasien hätten die Vereinigten Staaten in diesem Jahr zumindest eine ausgeglichene Zahlungsbilanz vorlegen können, wahrscheinlich sogar einen Überschuß erzielt. Die spektakulären Goldverluste der USA und die ständige Spekulation an den internationalen Devisenmärkten haben den falschen Eindruck entstehen lassen, als gehöre der Dollar zu den kranken Währungen wie das Pfund. Das Pfund stürzte, weil England infolge seiner inneren wirtschaftlichen Schwäche die Position seiner Währung nicht zu verteidigen vermochte — der Dollar dagegen kann sich auf die leistungsfähigste Volkswirtschaft der Welt stützen. Obwohl Amerika heute den "teuerstenaller