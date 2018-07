Die Bundesrepublik ist 1967 in der Autornobilproduktion von Japan überholt worden. Nach vorläufigen Zahlen produzierten 1967: Eine Besonderheit ergibt sich in Japan. Die japanische Autoproduktion besteht zu rund 60 Prozent aus Nutzfahrzeugen; in der Bundesrepublik sind es nur etwa 8 Prozent Nutzfahrzeuge.

Über das Jahr gerechnet i;t in Europa der italienische Fiat Konzern mit rund 1 57 Millionen Autos der größte Produzent gewesen. Das VW We k holte jedoch nach einem schlechten ersten Halbjahr wieder auf und kam — so eine Pressemitteilung — "in den letzen Monaten wieder an die Spitze der europäischen Automobilproduzenten".

Im einzelnen melden die Unternehmen: l 337000 Autos. Exportquote 61 Prozent. Trotz des Produktionsrückganges von 19 Prozent blieb der Umsitz nur um 7 Prozent zurück und betrug 9 3 Milliarden Mark. Wegen der steigenden Nachfrage müssen Sonderschichten eingelegt werden.

tos, plus 10 Prozent. Exportquote 30 Prozent. Der Umsatz stieg um 11 6 Prozent auf 7 7 Milliarden Mark.

tos, minus 17 Prozent. Die Exportquote stieg von 47 8 auf 51 5 Prozent.

gen, minus 21 Prozent.

260 000 Autos, davon erstmals über 200 000 Personenwagen ( plus 75 Prozent). Der Umsatz wird wieder bei rund fünf Milliarden Mark liegen davon erstmals über zwei Milliarden Mark Export7 Umsatz.