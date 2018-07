Inhalt Seite 1 — Wer schoß den Bock? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tauberbischofsheim

Als der achtjährige Ziegenbock „Romeo“ für die sechs Ziegen von Krensheim reizlos wurde, reizte er die Bürger des badischen Dorfes zu einem selten „luschtigen Späßle“. Der Bürgermeister des 360 Seelen zählenden Ortes gab am 1. Mai des vergangenen Jahres das gemeindeeigene Vatertier zu einem blutigen Preisschießen frei. Der Zwei-Zentner-Romeo sollte damit die Kosten für ein Schwein decken, das zwei Tage zuvor für 35 Krensheimer geschlachtet worden war, die an der Erneuerung des Friedhofs mitgewirkt hatten. Ob die 17 Schüsse, die auf den lebenden Geisbock abgefeuert wurden, nun Tierquälersalven waren, versuchte in Tauberbischofsheim Richter Wendland zu klären.

Zum erstenmal in ihrem Leben auf der Anklagebank sitzend, verstehen der 54jährige Bürgermeister Eugen Breunig und der mitangeklagte 50jährige Steinbrucharbeiter Alfons Hofmann die Welt nicht mehr. „Warum wird um die Sach’ soviel Lärm gemacht“, fragt vorwurfsvoll der Gemeindevater, dem neben Tierquälerei auch unerlaubtes Führen einer Waffe vorgeworfen wird. Und im vollbesetzten Gerichtssaal mucken die Krensheimer auf, als der Richter Zweifel hegt, daß man für einen abgekörten Ziegenbock beim Tierhändler im benachbarten Großrinderfeld nur fünf Mark bekommen soll.

Bürgermeister Breunig erklärt den Fall so: Weil 35 Bürger seiner Gemeinde den Friedhof in 3000 Arbeitsstunden und mit 5000 Mark Spenden in Selbsthilfe erneuerten, hat er nach Abschluß der Arbeiten ein „Festle“ gegeben. Für hundert Mark besorgte er ein strammes Schwein, das für die Helfer kommunalbehördlicher Dank sein sollte. Während man nun speiste und trank, kam aus heiterem Himmel plötzlich die Idee, den abgekörten Ziegenbock als Zielscheibe für ein Preisschießen zu benützen. „Weg mußte der nämlich auf jeden Fall, Herr Richter“, betont der Bürgermeister. Aber nicht nur aus Jux habe man „Romeo“ den ausgefallenen Abgang verschafft. Man möge das Ganze doch bitte einmal vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt betrachten. Seine Gemeinde sei arm, und da sei es schon ein gutes Geschäft, wenn man mit einem Ziegenbock im Wert von fünf Mark ein Schwein finanziere, das hundert Mark koste.

Das Fest begann. Ein Metzgerlehrling band den Bock mit einer zehn Meter langen Leine an einen Pfahl, derweil in 300 Meter Entfernung der Bürgermeister die Teilnahmebedingungen für das Preisschießen regelte: Schießen darf, wer ein Gewehr halten kann und fünf Mark entrichtet. Wer ein zweites Mal anlegen will, erhält zwei Mark Blutrabatt. Wegen ihrer Verdienste für Gemeinde, Volk und Vaterland bekamen die Kriegsveteranen Vortritt. „Schließlich haben die seit dem letzten Krieg nicht mehr geschossen.“ Steinbrucharbeiter Alfons Hofmann stellte seine Jagdflinte und Munition zur Verfügung.

Der Bürgermeister, im Krieg als Feldwebel dekoriert, eröffnete das Schießen. Daß sein Waffenschein abgelaufen war, hatte er in der Aufregung vergessen. Nach ihm zielten andere Kriegsteilnehmer. Es fielen 13 Schüsse, die der Bock jedoch überstand. „Er graste luschtig und freute sich, nach der Stallsteherei an der frischen Luft zu sein.“ Die Distanz wurde schließlich für die kurzsichtigen Frontkämpfer verkürzt. Schließlich konnte man dem Schützenkönig zujubeln. „Romeo“ war zusammengesackt. Fast 90 Mark hatte er eingebracht, ehe er verendete.

Ob der erste Schuß wirklich tödlich war, forscht der Herr Amtsgerichtsrat. „Jawohl, das war ein Blattschuß.“ Doch der Metzger, der den Ziegenbock verarbeitet hat, schwört, bei den beiden Ein- und Ausschüssen im Tierkörper einen Bauchschuß gesehen zu haben. „Und der würde als Ersttieffer nicht gleich den Tod herbeigeführt haben“, stellt der Sachverständige, Regierungsveterinärrat Petri, fest. Worauf der Bürgermeister sich empört erhob und bekundete, daß man keineswegs ein blutrünstiges Fest habe feiern wollen.