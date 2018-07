Inhalt Seite 1 — Zwischen Raffgier und Dummheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Simon

Seit dem Neujahrstag gibt es ein neues Gesprächsthema: Der Kummer mit der Mehrwertsteuer beherrscht wie kein anderes Ereignis unseren Alltag. Viele Verkäufer von Waren und Anbieter von Dienstleistungen haben den Wechsel im Umsatzsteuersystem zu Preissteigerungen benutzt.

Nach einer Taxifahrt verlangte der Fahrer den alten Fahrpreis und schlug zehn Prozent Mehrwertsteuer auf. Zur Rede gestellt, erklärte er lakonisch: „Der Chef sagt das.“ Auch manche Gastwirte schlugen einfach volle zehn Prozent auf, ohne zuvor die bisher in den Preis einkalkulierte Umsatzsteuer abzuziehen. Ähnlich erging es vielen Bürgern, die einen Friseur aufsuchten. Manchmal blieb es nicht einmal bei den zehn Prozent. Vor allem bei kleineren Beträgen wurden zur Abrundung hin und wieder auch fünfzehn oder noch mehr Prozent draufgeschlagen.

Genauer gesagt, sie wurden verlangt. Längst nicht in allen Fällen wurden sie auch bezahlt. Nach alter marktwirtschaftlicher Regel gehören eben zwei Parteien zu jedem Verkauf: eine, die einen Preis fordert, und eine, die zahlt. Der Zahlende, der Verbraucher, kann in den meisten Fällen immer noch nachschauen, ob nicht ein anderer Kaufmann, der die gleiche Ware anbietet, niedrigere Preise hat.

Das ist in Deutschland noch nie so intensiv praktiziert worden wie in den ersten Tagen des neuen Jahres. Der Wettbewerb ist eben durch nichts zu ersetzen. Der Konsument ist preisbewußter geworden. Er nimmt nicht einfach einen verlangten Preis als unabänderliches Schicksal hin; er vergleicht mit anderen Angeboten am Markt.

Und dabei läßt er sich auch nicht von seiner Regierung irritieren, die sich mit wortgewaltigen Appellen für die Preisstabilität einsetzt. Er weiß, daß der Staat das Geschehen am Markt kaum unmittelbar beeinflussen kann. Nun ist bereits das Kartellamt eingeschaltet worden, weil der Verdacht besteht, einige Verbände und Handwerksinnungen hätten des Guten (der Aufklärung ihrer Mitglieder über das Mehrwertsteuersystem und seine Anwendung in der Praxis) zuviel getan und gleich Preisempfehlungen gegeben.

Allzu einheitlich wird seit Neujahr in manchen Verbandsbezirken die neue Steuer gehandhabt. In einigen Fällen scheint die Preisempfehlung sogar zu hoch ausgefallen zu sein. Das könnte als Mißbrauch solcher Empfehlungen ausgelegt werden. Bis dieser Mißbrauch nachgewiesen ist, vergeht meist viel Zeit. Die Preise, die augenblicklich in Bewegung geraten sind, könnten bis dahin wieder starr sein, und zwar auf einem höheren Niveau.