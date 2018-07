Mittwoch, 10. Januar, 21.55 Uhr, 1. Programm: „Interview mit der Geschichte“

Da waren sie ratlos, die Leute. Befragt, wie sie die Politik des Otto von Bismarck einschätzten, zuckten sie verlegen die Achseln, verwiesen auf einen unzureichenden Geschichtsunterricht, holten aus, um innezuhalten, schwadronierten drauflos oder bekannten sich zu der schlichten Sentenz: „Den kenne ich nicht, dafür bin ich zu alt.“

Eva Müthel, Sebastian Haffner und Eugen Kogon waren, mit so viel Ignoranz konfrontiert, zu Recht ein wenig besorgt und taten das Ihre, um das Janus-Gesicht des Kanzlers zu charakterisieren, dem auf Maß und Frieden bedachten Mann den Reaktionär gegenüberzustellen, den Stilisten von Fontaneschem Rang, den großen Epistolographen, Plauderer und Stil-Imitator (einmal Salon-Causerie, einmal aktuarische Schärfe) an die Seite des gefährlichen Sentenzen-Prägers zu rücken und hinter dem Kürassier in der schimmernden Wehr den Verzweifelten, Müden, von Weinkrämpfen und Nervenfiebern gezeichneten Politiker sichtbar zu machen.

Das Urteil war, alles in allem, gerecht. Frau Müthels befremdlicher Satz (Bismarck war genau der Mann, den die Deutschen gebraucht haben, damals) wurde von den anwesenden Herren – mit Charme und unter Bewahrung der Fassung – berichtigt; die Grenzen des Kanzlers gewannen Anschaulichkeit: Kogon hob, auf den Verfassungsstreit vom Jahre 1862 verweisend, die Verhinderung der Demokratisierung hervor, das Insistieren auf dem Gottesgnadentum und die Mißachtung der parlamentarischen Regeln. Haffner betonte mit Nachdruck, in wie eklatanter Weise der Fürst gerade jene Kräfte falsch eingeschätzt habe, denen die Zukunft gehörte, und wie reaktionär er unter dem Aspekt des kommenden Jahrhunderts erscheine.

Auf der anderen Seite gab es Elogen für den Mann, der – anders als viele der heutigen – die Grenze zwischen Wirklichkeit und Phantasmagorie nicht verwischte, und es gab Worte der Bewunderung für einen Kanzler, der klug war und die Kunst des vernünftigen Ausgleichs beherrschte. Der Junker und der Kürassier wurde entdämonisiert – aber als er dann auftrat – so wie es in der Sendereihe „Interview mit der Geschichte“ zu sein pflegt – als Heinz Klevenow mit dröhnendem Baß zu orakeln begann, da trat plötzlich wieder jener Eiserne Kanzler hervor.

Wie konnte das nur geschehen? Warum hat niemand dem Leiter der Sendung, Jam Brede, gesagt, daß Bismarck keineswegs wie ein dicker Zigarrenraucher, märkischer Haudegen und polternder Großgrundbesitzer redete, sondern daß er eine Frauenstimme, eine außerordentlich hohe, nach den Aussagen von Zeitgenossen eher unsympathische Stimme besaß, daß er stockend und leise sprach, sich räusperte, beim Trinken der Kognak-Wasser-Mischung nachdachte und nur bei Polemiken schneidend und hart zu artikulieren verstand?

Welch eine Chance, ein falsches Bild zu entzaubern, wurde hier vertan, weil man dem Hünen einen Baß und nicht ein helles Stimmchen gab...

Momos