Millionen Mieter müssen 1968 mit Mieterhöhungen rechnen. Betroffen sind vor allem die Einwohner der nun „weiß“ werdenden Kreise. Aber auch da, wo die Wohnungszwangswirtschaft noch weiter gilt, in den „schwarzen“ Kreisen, kann die Miete um 10 Prozent angehoben werden. Bei Sozial- und Altbauwohnungen in den jetzt weiß werdenden Kreisen darf der Vermieter allerdings nur die Kostenmiete verlangen. Will er mehr, muß er sich mit seinem Kunden, dem Mieter, auf einen neuen Vertrag einigen. Kündigungen sind wegen der neuen Härteklausel im neuen Mietrecht schwer durchzusetzen.