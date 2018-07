Wie Griechenlands Putschisten die Freiheit verraten

Von Eleni Vlachou

Am 22. April, einem Sonnabend, war die erste Phase des militärischen Coups in Griechenland vorüber. Der großartige Bluff der schlauen Obristen hatte alle ihre Gegner gezwungen, sich schleunigst in Sicherheit zu bringen. Mit der Behauptung, den König in der Hand zu haben, hatten sie ihr Spiel gewonnen. Die meisten Griechen glaubten, da sie nur den amtlichen Rundfunk als Informationsquelle hatten, daß der König den Coup geleitet habe und daß die Proklamation über die „unmittelbare Gefahr“ wahr sei. Auch außerhalb Griechenlands war die Welt eher geneigt anzunehmen, daß Konstantin aus Mißtrauen vor den kommenden Wahlen dem Putsch seinen Segen gegeben habe.

Der Sieg der Obristen war so blitzschnell und vollständig, daß Athen schon knapp dreißig Stunden nach der Machtübernahme zum normalen Leben zurückkehrte. Der Flughafen Elliniko öffnete wieder, und auswärtige Korrespondenten, Photographen und Fernsehteams erschienen in Scharen, um über eine „Revolution“ zu berichten, deren äußere Zeichen während der Nacht völlig verschwunden waren. In den Straßen gab es keine Soldaten, Offiziere und Panzer mehr. Autos und Omnibusse belebten das Stadtbild, die Läden waren wieder geöffnet.

Der König und seine Familie waren in ihren Palast zurückgekehrt. Eine Regierung aber existierte nicht; ihre wichtigen Mitglieder waren verhaftet wie auch die Politiker der Opposition – Mitglieder des Zentrums oder der linksgerichteten EDA. Die Obristen hatten im ganzen Lande freie Hand.

Ohne Zweifel hatten sie bewundernswerte Arbeit geleistet. Man mußte ihnen für die eindrucksvolle Aufführung eine gute Zensur geben. Nun begannen sie, mit Tricks und schamlosen Lügen den Mythos vom „bevorstehenden kommunistischen Coup“ aufzubauen, vom großen Unglück, von dem die Armee Griechenland wieder einmal befreit hatte.

Oberst Georgios Papadopoulos, Chef des Präsidentschaftsbüros, aber schon de facto Premierminister (mit Kollias als Galionsfigur) kündigte an, er werde beweisen, daß die Junta gerade noch rechtzeitig gehandelt habe. Die Munition der kommunistischen Verschwörer liege bereit, sagte er. „Wir brauchen mindestens 70 Lastautos, um nur eins ihrer Verstecke auszuräumen. Wir werden die Journalisten einladen, den Beweis unserer Behauptung zu sehen und zu photographieren.“ Die Geschichte mit den 70 Lastwagen wurde mit Schlagzeilen pflichtgemäß in der Presse verbreitet und tagelang im Rundfunk wiederholt. Nachdem die Legende einmal unter das Volk gebracht worden war, wurde kein Lastauto vorgeführt, nicht einmal ein Schubkarren.