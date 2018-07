Bremen

Vergiß die Pille nicht, Liebling, flüstern – so wird vermutet – täglich einige hunderttausend deutsche Herren ihren Damen beim Morgenkaffee zu, Sekunden bevor sie sich in den Alltag stürzen. Wenn Kinder mit am Tisch sind, verfremdet der Vater den Hinweis auf die Familienplanung gern mit den Vokabeln „Migränetablette“, „Bonbon“ oder „Zückerchen“, mitunter raunt er auch französisch; wo menschliche Beziehungen vollständiger Sätze entbehren, tut es auch der an der Haustür einsilbig geknurrte Zweisilber „Pille“. Jedenfalls oblag die Rolle des Pillenerinnerers bisher dem Mann. Das ist nun anders geworden. Von Bremen ist ein Austausch der Aktivitäten zu melden: Frauen erinnern, Männer schlucken.

Es geht um den bösen Leistungsknick jenseits der Fünfzig. Von ihm, sagt die Forschung, sind Schichtarbeiter besonders hart getroffen, sie knicken merklicher als andere. Weil Polizisten den Schichtarbeitern zugeordnet werden, wählte die Sanitätsabteilung der Bremer Schutzpolizei 340 Uniformierte im Alter von 50 bis 60 Jahren aus und bat sie, täglich und pünktlich bestimmte Geriatrica zu schlucken, Pillen, die bisher nur Greise futterten.

Im Weihnachtsmonat begann es mit der Anti-A(lter)-Pille und mit Fragebögen, in denen festgehalten ist, wie das bei jedem einzelnen ohne Pille war mit Stimmung, Leistung, Arbeitsfreude, Schlafbedürfnis, Gedächtnis, geselligen Gewohnheiten, Antrieb und Appetit. Im April dann, wenn fünf Monate lang geschluckt wurde, will man ermitteln, auf Lochkarten übertragen und von Elektronengehirnen auswerten lassen, was die Pille bewirkt hat, was aus Arbeit, Schlaf, Gesellung und Gedächtnis geworden ist.

Noch gilt es abzuwarten, die Sache ist im Stadium des Anfangs. Aber schon ist Prüfendes in den Blick mancher Kandidaten-Ehefrau geraten. Was, wenn die Pille anschlägt, und der ergraute Endfünfziger ihr eines Tages als Hippie heimkommt? Weil die Spitze der Polizei, der Präsident von Bock und Polach, nicht schluckt, nährt sich Bremens Unterwelt vorläufig noch von der Hoffnung, er werde zu verhindern wissen, daß von April an 340 drahtige Sprinter jedem Ganoven nachsetzen. Für den pädagogisch-psychologischen Bereich indessen kann von Abwarten nicht mehr gesprochen werden. Die Situation ist da. Ein Enkelkind, das morgens dem Großvater durch das belebte Fünf – Etagen – Treppenhaus nachruft: „Opi, denk an die Pille!“, darf in Bremen nicht mehr frühreif, vorlaut und ungezogen genannt werden. Das Kind dient umsichtig der Forschung. Lilo Weinsheimer