Die junge Dame im Büro des Verkehrsamtes der Stadt Köln gegenüber dem Dom geriet sichtlich in Verlegenheit, als sie um Auskunft über avantgardistische Kunstgalerien in ihrer Heimatstadt gebeten wurde: „Sie müssen wissen, daß hier in letzter Zeit unheimlich viele Galerien aufgemacht haben ...“

Am vergangenen Wochenende erst eröffnete die Galerie Reckermann auf der Aachener Straße 64 mit einer programmatischen Ausstellung. Auf der Speisekarte dieser jüngsten Kölner Galerie, die ihren Standort wohl bedacht haben dürfte, stehen vorwiegend multiplizierte Erzeugnisse fast aller Richtungen, die gegenwärtig im Schwange sind: „Hard Edge“, „Minimum Art“, „Pop Art“, „Op Art“ und „Kinetik“.

Voraussichtlich Mitte Februar wird die Galerie Ricke ihren Geschäftssitz von Kassel nach Köln verlegen. Diese Galerie, die sich – zum gelinden Entsetzen vieler Kasseler – ebenfalls durch ein erstaunlich progressives Programm, vor allem durch Importe junger amerikanischer (Pop-)Kunst hervorgetan hat und nicht von ungefähr Mitglied des „Vereins progressiver Kunsthändler“ ist, wird ihr Quartier in der Lindenstraße 22 beziehen. Die Kasseler Galerie wird jedoch trotz der entmutigenden Geschäftserfolge dort nicht völlig aufgegeben, auf alle Fälle während der „documenta“ (vom 27. Juni bis 6. Oktober) fortgeführt werden. Da Ricke über 80 Prozent seines Umsatzes bisher schon in rheinischen Gefilden erzielte, erschien es ihm offenbar logisch, nach Köln zu gehen.

Ein logischer Schritt war es zweifellos auch für die Galerie Wilbrand, den Schwerpunkt ihrer Aktivität von Münster in Westfalen nach Köln zu verlegen. Die Wilbrand-Galerie, Hohenzollernring 32, die seit kurzem dem „Verein progressiver deutscher Kunsthändler“ angehört, hat die Künstler Geiger, Jochims, Grätel, Knubel und Prager exklusiv unter Vertrag.

Seit Herbst vergangenen Jahres hält sich dem (progressiven) Kölner Kunstpublikum außerdem die Galerie „an intermedia“ von Helmut Rywelski mit einem eigenwilligen Programm empfohlen, das vor allem den Zwischenformen (inter-media) der zeitgenössischen Kunst gewidmet ist.

Wenn es auch nicht gerade „unheimlich viele“ Galerien sind, so sind es doch mittlerweile deren genug, um Köln in den Verdacht einer heimlichen Kunst-(handels-)Metropole Westdeutschlands zu bringen. Zumindest gibt es in Köln derzeit mehr private Galerien, die sich (mehr oder weniger) avantgardistischer Kunst verschrieben haben, als in irgendeiner anderen deutschen Großstadt. Außer den schon genannten Galerien sind es vor allem die Galerien Der Spiegel, Zwirner, Tobies & Silex, Anne Abels und die Domgalerie, die Köln einen „Hauch von 57. Straße“ verleihen, wie sie in New York stellvertretend für die Kunstszene steht. Wenn man außerdem das traditionsreiche Kunst- und Auktionshaus Lempertz sowie die kleineren Galerien einbezieht, die es überwiegend mit konventioneller und älterer Kunst halten, so verstärkt sich der Eindruck einer Stadt, die zumindest die Chance hat, sich zu einem Kunstzentrum zu mausern.

Das Bild rundet sich, wenn man an die Vielzahl der Kölner Museen (immerhin zehn an der Zahl) und an deren Aktivität denkt, nicht zuletzt aber auch an den „Kölner Kunstmarkt“, der sich als ein überaus erfolgreiches Experiment erwiesen hat, das in diesem Jahr wiederholt werden wird.

Im Vergleich zu Paris, London oder gar New York nimmt sich die Kölner Kunstszene zwar immer noch bescheiden aus, erst recht, wenn man nach der künstlerischen Produktion selbst fragt; auch das Umsatzvolumen, das hier mit Kunst, mit zeitgenössischer zumal, erzielt wird, ist im Grunde nicht der Rede wert. Aber wenn es in Westdeutschland überhaupt ein Zentrum gibt, das mit anderen Kunstzentren zu vergleichen wäre, in Köln hätte man es am ehesten zu suchen, b