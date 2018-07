Von Dieter E. Zimmer

Alles ist abhängig von der Wirkung, die es hervorruft. Ich versuche verschiedene Rollen. Ich gebe meinen Erlebnissen den verschiedensten Sinn – und wenn einer von diesen Sinnen von den Maischen akzeptiert wird, fixiere ich mich in ihm.

Witold Gombrowicz

Ein ungeheuerlicher Brocken von einem Schauspiel, eine Herausforderung an die Dramaturgen, so liegt seit dreiundzwanzig Jahren des Exilpolen Witold Gombrowicz’ Drama „Die Trauung“ da. Wenige Versuche gab es, mit ihm auf der Bühne fertig zu werden; zum erstenmal hat ein deutsches Theater es jetzt gewagt, das Schiller-Theater in Berlin.

Was in diesem Stück vor sich geht, wäre besser im Konjunktiv zu sagen; denn nicht zuletzt Gombrowicz selber würde sich wehren, seine nächtlichen, flutenden und wuchernden und mit einer Vielzahl von Sinnmöglichkeiten ausgestatteten Bilder allzu eindeutig festzulegen auf eine notwendigerweise verkleinernde handliche These.

Das Ganze gibt sich als Traum, und der Einfachheit halber (denn in Wahrheit läßt das alle üblichen Träume hinter sich) mag es als solcher genommen werden. Als ein Traum von der Heimkehr, den ein junger polnischer Soldat am Ende des Zweiten Weltkriegs an der französischen Front träumt, eines Krieges, der seine alte Welt erniedrigt und verwüstet und ihn selber, als Opfer und Täter, zum Komplizen gemacht hat; und gleichzeitig als Traum von der unmöglichen Restauration einer unschuldigen, natürlichen, „heilen“ Welt: einer, in der neue Ordnungen und Formen unverbrüchliche Geltung hätten.

Henrik, der sich das erträumt, sieht die Eltern zu schäbigen Kaschemmenwirten heruntergekommen, die Braut zur Dienstmagd und Hure. Er erhöht sie: Die Kneipe wird zum Königshof, der Vater zum König, ein Hofstaat – Kadaver, Urtiere – findet sich ein und zelebriert ein abgestorbenes Zeremoniell.