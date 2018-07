Inhalt Seite 1 — Fußkranke Aktien Seite 2 Auf einer Seite lesen

ist man der Auffassung, daß die Banken ihre Pakete nicht unter 190 Prozent veräußern werden.

Wenn man bedenkt, daß die GBAG in den letzten Jahren ihre Dividenden nie voll verdient hat, sondern bei den Ausschüttungen stets auf die Rücklagen zurückgreifen mußte, dann ist das von der Ertragskraft her gesehen sicherlich ein stolzer Kurs. Andererseits wird man zugeben müssen, daß in diesem Fall der Ertrag nicht das einzige Kriterium der Bewertung sein kann. Für die Veba ist der Ertrag aber eine sehr wichtige Sache, denn Neuanlagen, die nicht ihr Geld bringen, verhindern weitere Dividendensteigerungen, die aber wiederum notwendig sind, wenn man zu guten Bedingungen Kapitalerhöhungen vornehmen will.

Nur vor diesem Hintergrund wird die Kursentwicklung der GBAG-Aktie verständlich. An der Börse wird davon ausgegangen, daß die GBAG-Aktionäre noch in diesem Jahr das Angebot erhalten, ihre Papiere in Veba-Aktien umzutauschen. Aber zu welcher Relation? Im Verhältnis 1 : 1 kann nicht in Frage kommen. 10 : 6 wäre wahrscheinlicher. Für 10 GBAG-Aktien (Wert 1650 Mark) würde man 6 Veba-Aktien (Wert 1740 Mark) bekommen. Ein gewisser Anreiz zum Tauschen wäre also vorhanden.

Börsentechniker glauben jedoch, daß er nicht groß genug ist, um die Umtauschaktion zu einem Erfolg werden zu lassen. Deshalb – so wird konstruiert – dürfte man alles daran setzen, den Veba-Kurs vor der Umtauschaktion noch steigen zu lassen. Viele GBAG-Aktionäre haben aus diesem Grunde ihre Papiere verkauft und sind in Veba-Aktien umgestiegen. Ob das spekulativ richtig war, wird die Zukunft erweisen. Wer diesen Tausch bereits im vergangenen Jahr vorgenommen hat, braucht auf den Erfolg nicht mehr zu warten, denn er hat einen Teil der erfreulichen Veba-Kurssteigerung noch mitbekommen, während die GBAG-Aktien bis heute fußkrank geblieben sind.

Eine weitere Enttäuschung: Lufthansa-Aktien und Lufthansa-Optionsanleihen. Sie werden sich vielleicht noch erinnern, daß seinerzeit Lufthansa-Aktien zu 100 Prozent zur Zeichnung angeboten wurden; sie stiegen nach der Börseneinführung auf fast 300 Prozent, ein Kurs, der jenseits aller Realitäten stand. Schließlich handelt es sich bei der Lufthansa um eine Gesellschaft, die bislang stets dividendenlos blieb. Die Gewinne der letzten Jahre blieben in der Gesellschaft.

Die ungewöhnliche Hausse bei der Lufthansa steht in engem Zusammenhang mit der damaligen Hausse für alle Luftfahrt-Aktien. Millionenbeträge an Lufthansa-Aktien gingen ins Ausland – und kamen inzwischen zurück. Das konnte den Kurs nicht unbeeinflußt lassen. Inzwischen betrachtet man die Ertragslage der Luftverkehrsunternehmen etwas nüchterner, man zweifelt sogar daran, ob sich die errechneten Wachstumsraten im internationalen Luftverkehr auch tatsächlich einstellen werden. 1967 brachte der Nahost-Konflikt Mindereinnahmen. 1968 dürfte die Reiseerschwerung für Amerikaner das Bild trüben.

Als ich die Lufthansa-Optionsanleihe an dieser Stelle vorstellte, machte ich auf solche Gefahren aufmerksam. Die Lufthansa-Optionsanleihe wurde rasch untergebracht, sie mußte wegen der übergroßen Nachfrage stark rationiert werden. Das regte offenbar auch das Geschäft in Lufthansa-Aktien an, die plötzlich bis auf 235 Prozent kletterten. Heute sind sie nur noch 180 Prozent wert. Und die Optionsanleihe, für die 100 Prozent gezahlt werden mußten, und die den Banken aus den Händen gerissen wurde, kann man heute in Millionenbeträgen zwischen 97 und 98 Prozent erwerben.