R. S., Bonn, im Januar

Der stellvertretende amerikanische Außenminister Katzenbach hat die Forderungen seiner Regierung nach einem Devisenausgleich in Bonn nur angedeutet. Noch läuft bis zum 30.Juni das Abkommen vom letzten Jahr. Eine neue Vereinbarung könnte also erst Anfang Juli in Kraft treten. Bis dahin ist noch Zeit genug zum Verhandeln. Konkrete amerikanische Forderungen liegen dazu noch nicht vor.

Offenbar hat man aber in Washington eingesehen, daß die Bundesrepublik den Devisenausgleich nicht weiterhin durch Rüstungskäufe in den Vereinigten Staaten herbeiführen kann. Dafür liegen dort bereits Bonner Guthaben von über 3,1 Milliarden Mark, von denen etwa 1,2 Milliarden zur Bezahlung bereits bestellter, aber noch nicht gelieferter Waffen und Geräte bestimmt sind und 1,9 Milliarden für Lieferungen, die noch nicht angefordert sind. Eine weitere Erhöhung dieses jetzt schon illusionären Plafonds wäre also unrealistisch. Aber auch der Ankauf ziviler Güter stößt auf nahezu unüberwindliche Schwierigkeiten.

In dieser Bedrängnis blickt Bonn, wenn auch nicht ohne Skepsis, nach Frankfurt. Die Bundesregierung hofft, daß die Bundesbank noch einmal, wie sie es bereits 1967 getan hat, in Amerika mittelfristige Schatzanweisungen kaufen wird. Freilich hat die Bundesbank bereits von ihrem Devisenbestand von rund 8 Milliarden Mark ungefähr 1,5 Milliarden in Schatzanweisungen mit 4 1/2jähriger Laufzeit angelegt. Der Zentralbankrat, der in dieser Entscheidung autonom ist, wird also unter Berücksichtigung dieser Anlagen, die er vereinbarungsgemäß im Notfall vorzeitig liquidieren kann, disponieren. Langfristige Engagements, wie sie in Amerika gewünscht werden, wird er sicher nicht eingehen.

Aus der amerikanischen Truppenstationierung in Deutschland resultieren Devisenausgaben von rund 800 Millionen Dollar, das sind 3,2 Milliarden Mark im Jahr. Auch nur ein Drittel dieses Betrages durch Ankauf mittelfristiger Schatzanweisungen abzudecken, würde der Bundesbank schwerfallen. Von dem Rest aber könnte nur ein geringer Teil aus der jetzt bereits leeren Bundeskasse, etwa über den Verteidigungsetat, gedeckt werden. Der in amerikanischen Kreisen erwartete volle Devisenausgleich ist also unmöglich.

US-Botschafter McGhee hat daher einen verstärkten deutschen Kapitalexport angeregt. Nun machte freilich im vergangenen Jahr der gesamte Kapitalexport etwa 4 Milliarden Mark netto aus, das heißt, um diesen Betrag überstieg er den Kapitalimport aus Amerika. Die Möglichkeiten für deutsche Investitionen in den USA sind also finanziell eng begrenzt. Dazu kommen die Barrieren, die überall in den Vereinigten Staaten gegen ausländische Investitionen aufgerichtet wurden.

Es ist also schwierig, auf die Wünsche Washingtons nach einem Devisenausgleich einzugehen. Freilich hat die Bundesrepublik, wie andere Staaten auch, die Vereinigten Staaten gedrängt, die Zahlungsbilanz in Ordnung zu bringen. Auch deshalb fühlt man sich in Bonn zu einer Unterstützung der Sanierungsaktionen Johnsons verpflichtet.