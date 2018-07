Inhalt Seite 1 — J.M.-M.: Einladung ins Leere Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Pfarrer des Dorfes Colombey-les-Deux-Eglises hat gebeten, ihm bei der Suche nach einem Deutschen behilflich zu sein, der am 19. August 1944 zweiundzwanzig Bürger aus den Fängen der SS gerettet hat.

An diesem Tage lagen ein paar deutsche Soldaten gerade, gegenüber der „Boisserie“ in der Sonne. Ein offener Personenwagen raste die Straße entlang. Schüsse. Die Resistance hatte einen Soldaten getötet. Ihr Wagen fuhr weiter ins Dorf, wo sich zwei Landser am Brunnen vor der Schule erfrischten. Schüsse. Einer wurde zu Tode getroffen. Der Wagen verließ das Dorf, in dem die Einwohner in panischem Schrecken zurückblieben.

Die SS besetzte Colombey, durchsuchte die Häuser, nahm junge Männer fest, und ein Scharführer stellte ein „Hinrichtungskommando“ zusammen. Die Zweiundzwanzig standen mit erhobenen Armen. Ted durch Erschießen? SS-Leute brachten Stricke. Tod durch Erhängen?

In diesem Augenblick erschien ein Sonderführer der Organisation Todt, sprach auf den SS-Unteroffizier ein, zog einen Revolver, um seinen Worten Nachdruck zu geben, erklärte; daß diese Geiseln Recht auf einen Gerichtsspruch hätten. Die SS-Leute gaben nach. Da der Sonderführer den Umstehenden erklärte, man werde die Verhafteten ins Gefängnis von Chaumont führen, behielt man in Colombey im Gedächtnis, – daß er ein fließendes Französisch sprach.

Die Zweiundzwanzig wurden freigesprochen, da ihre Unschuld leicht zu beweisen war. Sie kehrten ins Dorf zurück.

Nach dem Kriege errichtete die Kirchengemeinde der Mutter Gottes eine Statue auf einem Flügel, den man den „Berg“ nennt. Und seither bewegt sich jeden letzten Sonntag im August eine Prozession zu „Notre Dame-des-Otages“, zur Madonnna der Geiseln.

Jahr für Jahr wurde der Wunsch lebhafter, den „Schmalspur-Offizier“, wie man die Sonderführer spöttisch nannte, wiederzusehen. Käme er einmal ins Dort, man würde ihn wiedererkennen.