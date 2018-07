Kunst, die nebenbei auch vor Regen schützt, präsentiert die Kölner Galerie „art intermedia“, Domstraße 81, vom 20. bis zum 25. Januar: Thomas Bayrle (Jahrgang 1937) hat in Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Mode-Atelier Lukowski + Ohanian Regenmäntel aus Plastik gestaltet, die im Siebdruckverfahren mit Ochsen, Tassen und Schuhen gemustert sind. Mit seinem neuen Produkt gibt der Künstler als erster die bloße Darstellung von Konsumgütern, wie sie von der Pop-art bevorzugt wird, auf und verwandelt Mäntel zu tragbaren Graphiken (oder Graphiken zu tragbaren Mänteln). Die Auflage der Bayrle-Mäntel ist, leider, auf 100 begrenzt, Mantel für Mantel signiert. Für nur 45 Mark das Stück.

Einigen Wirbel und viele Spekulationen hat in Kunsthandelskreisen die Nachricht ausgelöst, daß der Düsseldorfer Galerist Alfred Schmela aus dem „Verein progressiver deutscher Kunsthändler“ ausgetreten ist, der sich vor anderthalb Jahren formiert hatte, um „das Interesse an zeitgenössischer Kunst zu fördern“. Alfred Schmela begründet seinen Austritt schlicht damit, daß er sich in dem Verein „nicht wohl gefühlt“ habe: „Ich jeh auch nicht in einen Kejelverein.“ Außerdem glaube er es sich leisten zu können, künftig auf eine Teilnahme an dem vom Verein organisierten „Kölner Kunstmarkt“ verzichten zu können. Schmela hat im vergangenen Jahr für über eine Million Mark moderner und modernster Kunst umgesetzt. Gegenwärtig ist er mit dem Bau einer großen Galerie beschäftigt.

Mit einem Tabu bricht das Kölner Wallraf-Richartz-Museum, das gegenwärtig in der Kunsthalle Köln die Ausstellung „ars multiplicata – vervielfältigte Kunst seit 1945“ veranstaltet. Die Besucher erfahren im Vorwort zum Katalog, „daß manches in der Ausstellung Gezeigte in diesem Exemplar oder auch in anderen Exemplaren verkäuflich ist“. Das Sekretariat der Kunsthalle ist bereit, Interessenten Auskünfte zu erteilen. (Wir kommen auf diese wichtige Ausstellung, die bis zum 15. April dauert, noch zurück.)

Die ursprünglich für Anfang dieses Jahres vorgesehene Ausstellung von Arbeiten Winfried Gauls (Jahrgang 1928) in der Düsseldorfer Galerie Niepel, ist auf Anfang März verschoben worden. Es heißt, daß der in Antwerpen lebende Düsseldorfer Künstler, der erst kürzlich im Brüsseler Palais de Beaux-Arts eine ungewöhnlich erfolgreiche Ausstellung hatte, ausverkauft ist und mit der Produktion nicht nachkommen konnte.

Das antike griechische Bronzepferd, das es seit 1923 im New Yorker Metropolitan Museum zu bewundern gab und das vor kurzem als weder antik, noch griechisch, noch zur Gänze aus Bronze, sondern als eine schlichte Fälschung Pariser Provenienz entlarvt wurde, ist weder für Geld noch für gute Worte zu haben. Entsprechende Anfragen, mit denen das Metropolitan Museum in den vergangenen Wochen überschüttet wurde, sind von der Direktion abschlägig beschieden worden. Kopien der Kopie werden jedoch nach wie vor in der Kunstabteilung der New Yorker Buchhandlung Brentano’s angeboten. Für wenige Dollars.