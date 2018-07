Als Paradies mit kleinen Fehlern bietet sich Osttirol den deutschen Urlaubern an. Es erlebt in diesem Jahr den ersten Skiwinter, in dem es auch von Autotouristen entdeckt werden kann. In dieser Beziehung bisher nahezu jungfräulich, sind die sonnigsten Schneehänge und die (noch) stillsten und romantischsten Täler ganz Österreichs (Defreggental, Virgental, Lesachtal und Villgratental) nun durch die winterfeste Febertauernstraße erstmalig dem großen Reiseverkehr zugänglich.

Noch begegnet man in Osttirol dem Fremdenverkehr mit bäuerlicher Gelassenheit. Nirgends weiden die Gäste energischer in die Betten gejag: als von Osttiroler Gendarmen. Mit dem Glockenschlag der Sperrstunde muß man von Lienz bis Sillian die Gasträume verlassen. Dafür ist Osttirol ja aber das sonnenreichste (50 Prozent Sonnenschein im Februar und März) und kinderreichste Land der österreichischen Bundesrepublik.

Die angenehme Seite dieses Kinderreichtums: Familien mit vielen Kindern sind in Osttirol überall willkommen: im rustikalen Privatquartier so herzlich wie im Hotel der A-Klasse. Übernachtungs- und Pensionspreise werden für Kinteilweise bis zu 50 Prozent ermäßigt. Die Preise: von rund 35 Mark für ein Zimmer mit Bad und Vollpension im besten Hotel der Landeshauptstadt bis zu 3,50 für Übernachtung mit Frühstück im dörflichen Privatquartier.

Viele dieser dörflichen Privatquartiere in Virgen oder Hopfgarten, in Dölsach oder Obertilliach haben den Anschluß an die fremdenverkehrsträchtige Zukunft gesucht und gefunden. So gibt es in Virgen einen Skilift auf einen sanften Anfängerhang und auf dem Zettersfeld bei Lienz einen Skikindergarten, in dem Drei- bis Zwölfjährige tagsüber beaufsichtigt werden.

Andernorts wurden Spezialabfahrten ausgebaut. Skilifts findet man fast überall von Kais (unter dem Großglockner) bis Sillian (an der italienischen Grenze). Stolz verweisen die Osttiroler auch auf ihre Höhenlagen (um 1000 Meter) und die alpinen Skihänge (zwischen 1000 und 2000 Meter), auf die Wanderwege und auf ihre geschichtliche und kulturelle Vergangenheit: Burgen – und Brücken, Kirchen und museale Sammlungen.

Bisher war Osttirol das Land der Stammgäste (und das ist kein schlechtes Zeichen). Jetzt aber, durch die Felbertauernstraße, fährt man (von München aus) schneller nach Lienz als nach Frankfurt. Theodor Hößlin