Von Zweistein

Herr Kombi hatte seinen fünf Söhnen ein Spiel geschenkt, das sich unter den Kindern großer Beliebtheit erfreut, jedoch auch viel Streit hervorruft, weil immer nur vier zugleich spielen können, einer also nicht mitmachen darf. Neulich, als sich die Jungen wieder zankten, schlug Vater Kombi folgende Regelung vor: In geheimer Abstimmung wählt jeder Junge unter seinen Brüdem drei Partner. Auf diese Weise würden fünf Partien zustande kommen, deren Reihenfolge dann noch ausgelost werden sollte.

Es ergab sich, daß keine zwei der so zusammengestellten Vierergruppen einander gleich waren. Die drei von Karl gewählten Brüder hatten Paul gewählt. Paul entschied sich für zwei Brüder, die auch Walter gewählt hatte, und dazu noch für einen, den Fritz nicht gewählt hatte. Welche Wahl hatten Karl, Paul, Fritz, Walter und Erich getroffen? (Auflösung in der nächsten Ausgabe.)

Lösung der vorigen Logelei: Aus den Auskünften, die die Teilnehmer der Tischrunde über die Herkunft ihrer beiden Tischnachbarn gegeben hatten, konnte der Forscher schließen: Ein Abianer saß zwischen zwei Bebianern, ein Bebianer konnte keinen Bebianer zum Nachbarn gehabt haben. Wären es nur Männer aus Abi und Bebi gewesen, dann hätten sie also in „bunter Reihe“ um den Tisch gesessen, und es wären so viele Abianer wie Bebianer gewesen. Cebianer konnten nur paarweise nebeneinander gesessen haben, und jedes Cebianer-Paar mußte rechts und links von einem Bebianer flankiert gewesen sein. Folglich vermehrte sich mit jedem Cebianer-Paar die Zahl der Bebianer gegenüber der Anzahl der Abianer um eins. Anders ausgedrückt: Die Zahl der Bebianer entsprach der der Abianer, vermehrt um die Hälfte der anwesenden Cebianer.

Hatten nun Cebianer an der Tischrunde teilgenommen? Ja, denn der Teilnehmer, dem der Forscher noch drei Fragen stellte, kann nur Cebianer gewesen sein, weil weder ein Abianer noch ein Bebianer, nach seiner Herkunft gefragt, „aus Bebi“ geantwortet hätte. Da diese erste Antwort eine Lüge war, mußte die zweite der Wahrheit entsprochen haben. Es hatten also sechs Bebianer am Tisch gesessen. Die Antwort auf die dritte Frage war wiederum eine Lüge, mithin hatten zur Tischrunde ebenso viele Abianer wie Cebianer gehört. Jetzt brauchte der Forscher nur noch folgende Gleichung zu lösen (A entspricht hier der Anzahl der Abianer): A + A/2 = 6, aus der sich A = 4 ergibt. Mithin hatten 4 Abianer, 4 Cebianer und 6 Bebianer am Tisch gesessen.