Von Joachim Bretschneider

Der Sachverständigen hat mit seinem 4. Jahresgutachten wieder dazu beigetragen, die Urteilsbildung über die künftige Wirtschaftsentwicklung bei den maßgebenden Instanzen und in der Öffentlichkeit zu erleichtern. Besonders wertvoll ist dabei die Tatsache, daß er sich nicht nur darauf beschränkte, eine kurzfristige Wahrscheinlichkeitsprognose unter den Bedingungen des „wirtschaftspolitischen Status quo“ zu entwickeln, sondern darüber hinaus den Versuch unternommen hat, in Form einer Alternativprojektion für die Jahre 1968 und 1969 ein wirtschaftspolitisches Leitbild zu entwerfen. Dieses Leitbild, das die Gutachter als „Rahmenpakt für Expansion und Stabilität“ bezeichnen, bildet aus aktueller wirtschafts- und lohnpolitischer Sicht das Kernstück des neuen Gutachtens.

In dem Rahmenpakt geht es dem Sachverständigenrat darum, in den kommenden zwei Jahren die Ziele der Vollbeschäftigung und des Wachstums besser, als es ihm unter den gegenwärtigen Bedingungen möglich erscheint, zu verwirklichen. Bei der Beurteilung dieses wirtschaftspolitischen Leitbildes kommt man allerdings zu der Feststellung, daß sich der Sachverständigenrat mit den im Rahmenpakt zugrunde gelegten Prämissen ganz offensichtlich zu weit von der Wirklichkeit entfernt hat.

So wünschenswert die angestrebte volle Ausnutzung des Produktionspotentials durch ein Wachstum des realen Bruttosozialprodukts von zusammen mehr als 12 Prozent in den kommenden zwei Jahren auch wäre, die vom Sachverständigenrat für notwendig gehaltenen haushaltspolitischen und investitionsfördernden Maßnahmen zur Erreichung dieses Wachstumszieles zeigen jedoch, daß hier offenbar nicht ein optimaler, sondern ein maximaler Expansionspfad angesteuert wird. Das Prinzip der Allmählichkeit, das der Sachverständigenrat in seinem zweiten Gutachten – damals allerdings noch unter umgekehrten Vorzeichen – als eine wesentliche Grundbedingung jeder konzertierten Aktion bezeichnet hatte, bleibt in dem Rahmenpakt unberücksichtigt. Vielmehr hätte ein Konjunkturaufschwung in der vorgesehenen Größenordnung eher die Form eines Raketenstarts.

Dabei gelten alle gegenwärtig verfügbaren Konjunkturdaten darauf hin, daß für den in diesem Jahr erwarteten Wirtschaftsaufschwung in besonderem Maße das Prinzip der Allmählichkeit gelten wird. Der Sachverständigenrat hat dies selbst in seiner Prognose für das erste Halbjahr 1968 zum Ausdruck gebracht. Es ist deshalb klar, daß ein so starkes Wachstum, wie es der Sachverständigenrat anstrebt, nur bei Einsatz massivster Stimulanzien erreichbar wäre. Die Realisierung dieses Konzepts erscheint jedoch unter den gegebenen politischen Bedingungen so gut wie ausgeschlossen. Denn zur Zeit besteht weder die Aussicht, daß die Gebietskörperschaften in diesem Jahr ihre Ausgaben um 10 Prozent ausweiten, noch die politische Chance, daß der Bundestag etwa investitionsfördernde Maßnahmen in der im Rahmenpakt angesprochenen Art beschließt. Damit bleibt aber das Wachstumsziel des Rahmenpaktes unerreichbar.

Dies hat naturgemäß auch lohnpolitische Konsequenzen. Denn die im Rahmenpakt vorgeschlagenen Maßnahmen zur Steigerung der öffentlichen Ausgaben sowie zur Förderung der privaten Investitionen und des privaten Verbrauchs stehen in einem untrennbaren Zusammenhang. Wächst das Sozialprodukt langsamer als in dem Rahmenpakt angenommen, so muß auch die vom Sachverständigenrat konzipierte „Lohnleitlinie“ revidiert werden. Und zwar in dem Maße, in dem die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung hinter den Zielen des Rahmenpaktes zurückbleibt.

In der Darstellung dieses interdependenten Verhältnisses liegt der eigentliche lohnpolitische Wert des von den Sachverständigen aufgezeigten Leitbildes. Es enthält eine „Lohnleitlinie“, die zwar wegen der fehlenden Wachstums Voraussetzungen in ihrer Höhe hinfällig geworden ist, die aber wegen ihres theoretischen Denkansatzes die lohnpolitische Grundsatzauseinandersetzung befruchten kann und unter dem Gesichtspunkt der Versachlichung der Lohnpolitik auch befruchten sollte.