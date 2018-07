Von Alex Natan

Brian Glanville ist Sportredakteur der „Sunday Times“ und zweifelsohne der objektivste Beobachter der britischen Sportszene. Sein Fußballroman „Der Profi“ hat in deutschsprachigen Ländern größeren Anklang als in England selbst gefunden. Kein Wunder, daß eine starke Gefolgschaft seinem nächsten Kommentar zum zeitgenössischen Sport mit Spannung entgegensah. Das neue Buch, das Glanville vorlegt, muß bis zu einem gewissen Grade eine Enttäuschung bleiben.

„People in Sport“ (Secker and Warburg, 255 S., 30 sh) ist eine inkongruente Mischung von Reportage und Feuilleton, eine Auslese der besten Sportbetrachtungen, die dieser begabte Kommentator in den letzten zehn Jahren veröffentlicht hat. Welcher Leser ist jedoch wirklich daran interessiert, noch einmal Berichte von vergangenen Olympischen Spielen oder großen Fußballveranstaltungen zu lesen? Im „Rosenkavalier“ heißt es ja ganz richtig: „Such dir den Schnee vom vergangenen Jahr!“ Brian Glanville ist viel zu jung, um mit grauen Haaren zu kokettieren, die er gar nicht besitzt. Ich kann mir auch nicht denken, daß ihm diese Kost gemundet hat, selbst wenn aufgekochter Kohl besser schmecken soll.

Warum wir jedoch dieses Buch empfehlen, ist zweier Kapitel wegen, die erneut nachweisen, warum Brian Glanville heute zu den anregendsten Sportschriftstellern zählt. In einem ausführlichen Kapitel, das sich mit der „Suche nach einer charakteristischen sportlichen Ausdrucksform“ befaßt, unterzieht er die angelsächsische Sportjournalistik einer äußerst interessanten Strukturanalyse. Er stellt die Frage, warum es dort keinen sportschriftstellerischen Stil gibt, „der von den Intellektuellen ohne Scham und der arbeitenden Klasse ohne Anstrengung gelesen werden kann“.

Es ist recht bemerkenswert, daß Glanville nicht die Antwort findet, die doch so nahe liegt, weil er sich in seinem Unterbewußtsein mit ihr dauernd identifiziert. Weder in England oder in Amerika gibt es ein Sportfeuilleton, sondern immer wieder nur diverse Formen der Sportreportage. Brian Glanville könnte der erste britische Sportfeuilletonist sein, wenn es ihm gelänge, seinen Chefredakteur von den Meriten eines Sportfeuilletons zu überzeugen. Er erwähnt den einen oder anderen französischen oder italienischen Sportschriftsteller, ohne anscheinend von der Existenz eines Richard Kirn, eines Willy Meisel, eines Blinkendörfer oder Horst Vetten gehört zu haben. Es ist deswegen gleichzeitig fesselnd und befremdlich, wie insular Glanville argumentieren kann, obwohl sein Aufenthalt in Italien ihn eines Besseren belehrt haben sollte.

Seine Behauptung, daß ein Sportroman entweder proletarischer Natur oder reine Phantasie sein müßte, ist ebenso anfechtbar und provokativ wie etwa seine Behauptung, daß „die Sportwelt genau deswegen erregend ist, weil sie künstlich und abgeschlossen ist; das Drama, das sie produziert, ist gleichzeitig regelmäßig und willkürlich; und begrenzt, soweit menschliche Ausdrucksweise in Frage steht“, äußerst anfechtbar erscheint.

Andererseits las ich mit der Befriedigung eines Katers, der gerade eine besonders zarte Maus zerzaust hatte, diesen wichtigen Satz: „Wir müssen uns eines Tages mit der Natur des Sports zu verständigen wissen, der schließlich nichts anderes als sublimierte Aggression vorstellt.“ Hochschulen für Leibesübungen werden darüber Seminare abhalten, und Sportgreis Avery Brundage wird seine Fistelstimme im Protest erheben.

Jenes zweite Kapitel, das diesem unausgewogenen Buch Leserwert verleiht, heißt „Imaginäre Sportinterviews“ und offenbart so viel Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung, daß man Brian Glanville eine bessere Karriere als Sportfeuilletonist in Deutschland als im Inselreich prophezeien möchte.