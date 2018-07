Harold Wilson ist der dritte Premier in der britischen Geschichte, der das Pfund abgewertet hat. Nun will er der erste sein, der die britische Weltmacht drastisch abrüstet. Denn das Sparprogramm, das Wilson am Dienstag vor dem Unterhaus verkündete, soll Großbritanniens militärische Rolle "östlich von Suez" bis 1971 beenden. Der Premier will auch auf andere Insignien einer Großmacht verzichten: 50 amerikanische F 111 Bomber sollen abbestellt, die britischen Flugzeugträger sollen ausrangiert werden. Wilson: "Unsere künftige Rolle in der Außenpolitik wird von unserer Zahlungsbilanz bestimmt " Wilson will das Zivilschutzkorps und die Territorialarmee abschaffen und mit Bonn über die Stationierungskosten der Rheinarmee verhandeln. Der LabourPrernier vergriff sich sogar am Allerheiligsten seiner Partei — dem Sozialetat. Die eingesparten Milliarden sollen der britischen Exportindustrie zugute kommen und die britische Zahlungsbilanz verbessern.

Durch den Abzu? aus dem Raum zwisehen dem Persischen Gcxf und Malaysia will Wilson bis 1971 insgesamt 75 000 Soldaten und 80 000 Zivilangestellte des Militärs zu Hause und in Obersee freisetzen. Alle Stützpunkte östlich von Suez sollen aufgegeben werden. Im Juli vorigen Jahres var der Rückzug noch bis 1975 befristet worden. Das schnellere Tempo beunruhigte jetzt die Verbündeten: US Präsident Johnson warnte Wilson in einer persönlichen Botschaft vor übertriebenen Aktionän. Washington befürchtet, daß der britische Rückzug ein politisches Vakuum schafft und zugleich isolationistische Strömungen in den USA begünstigt.

Singapurs Premierminister Lee Kuan Yee reiste in elfter Stunde nach London, um Wilson umzustimmen. Nach dem Abzug von 32 OCO Briten sieht er Singapur von den Nichbarn Indonesien und Malaysia bedroht, (vgl.

Karte).

Die Öl Scheichs am Persischen Golf fürchten sich vor lokalen Aufständen, wenn 6000 Briten gehen. Der Schah von Persien und der Emir von Kuweit versuchen bereits, eine regionale Selbstschutzorganisation zustande zu bringen (vgl. Karte).

Auch die Regierungen Australiens, Neuseelands und Makysias reagierten nervös. Der malayische Premier Rahman forderte eine Südostasien Konferenz unter Einschluß Großbritanniens, auf der die Verteidigungslasten neu verteilt werden sollen, Alle Einwände brachten "Wilson nicht von seinem politischen Hauptziel ab: Mit dem Rückzug "östlich 7on Suez" will London beweisen, daß es seine Zukunft in Europa sieht.