in Vietnam auch die Nachbarländer hineinzuziehen droht, wagte der agile Prinz Sihanouk von Kambodscha vorige Woche einen Balanceakt: © Dem US Sonderbotschafter Bowles Am vorigen Wochenende freilich relativierte der Asienexperte des US Außenministeriums, Bundy, das Ergebnis: Die amerikanisch kambodschanische Abmachung werde die US Truppen nicht daran hindern, ihr "Recht auf Selbstverteidigung" zu wahren, also auch das Recht zur "heißen Verfolgung" des Vietcong über die Grenze Kambodschas.

davon ab, wieweit die Internationale Kontrollkommission für Indochina (ICC) Ober dem Abgrund, in den der Krieg handelte er die Zusicherung ab, die Amerikaner würden "Kambodschas Souveränität, Neutralität und territoriale Integrität respektieren".

Außenminister darauf verpflichten, das Hoheitsgebiet Kambodschas nicht anzutasten und ihm im Fall einer amerikanischen "Aggression" beizustehen.

Der Erfolg der Vereinbarung hänge befähigt werde, Grenzverletzungen zu beobachten. Sihanouk und Bowles waren übereingekommen, der ICC zu diesem Zweck zwei amerikanische Hubschrauber zu überlassen.

Die Sowjetunion und Polen haben Sihanouk inzwischen bedeutet, daß nur eine Vollversammlung der Länder, die 1954 das Genfer Indochina Abkommen unterzeichneten, eine Verstärkung der Kommission beschließen könnten. Die ICC, die den Vollzug des Abkommens überwachen soll und der Vertreter Polens, Indiens und Kanadas angehören, verfügte in Kambodscha bislang über einen Stab von zehn Mann.

Auch Thieu, der Staatspräsident von Südvietnam, legte sich quer: Er müsse seinen Truppen das Recht auf "heiße Verfolgung" vorbehalten. Auch die Möglichkeit von Verhandlungen zwischen Nordvietnam und den Vereinigten Staaten ängstigt das Regime in Saigon. Zum Wochenbeginn warnte Thieu die Amerikaner davor, die Luftangriffe gegen Nordvietnam einzustellen. Er forderte sie auf, ihm die Initiative für Friedensgespräche mit Hanoi zu überlassen.