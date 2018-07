Bayreuth

Er ging, wie er sagt, immer redlich durchs Leben, der 54jährige Postbote Bruno Wolgemuth aus Bayreuth. Er setzte zehn Kinder in die Welt und brachte ihnen allen seinen Grundsatz vom „Nähre dich redlich“ bei. Dem redlichen Mann wurde nun vom Gericht seine persönliche Redlichkeit bescheinigt, und dennoch wurde er wegen Unredlichkeit verurteilt. Und das alles nur, weil Postbote Wolgemuth schneller war als es die Post gemeinhin ist, sagt sein Anwalt Johann Wurm.

Die Schnelligkeit des Postboten Wolgemuth sah so aus: Er stellte Nachnahmepakete seinen Kunden sofort zu, wenn die Sendungen in seinem Bayreuther Postamt eingetroffen waren. Dies ist keineswegs so selbstverständlich wie es scheint. Denn: Die zugleich mit den Nachnahmepaketen aufgegebenen Nachnahmepaketkarten treffen – vor allem während der Weihnachtszeit – manchmal bis zu mehreren Wochen später am Zielpostamt ein. Und daher bleiben vielfach die Pakete liegen, bis die dazugehörigen Karten da sind.

Eitrige Postboten können, wenn sie wollen, nach den Vorschriften der Post auch ohne Paketkarte zustellen, wenn sie eine sogenannte „Notpaketkarte“ ausstellen. Aber dies erschien Wolgemuth als ein umständliches und zeitraubendes Verfahren. Er befürchtete, „in der weihnachtlichen Paketflut zu ertrinken“. Während manche seiner Kollegen die Pakete lieber liegen ließen, bediente er seine Kunden sofort, kassierte die auf den Paketaufklebern notierten Nachnahmebeträge, sperrte das Geld in seiner Schublade ein und sorgte für Überweisung an die Absender, sobald die Paketkarten mit anhängender Postanweisung eintrafen. Den Bayreuther Postkunden war das recht, der Post nicht.

Der emsige Postbote wurde eines Tages Anfang 1966 krank, und sein Kundendienst kam ans Licht. Die Post sah Gefahr, setzte den Amtmann Karl-Ernst Ritter zwecks Ermittlung und Fahndung auf Wolgemuths Spuren und erstattete schließlich Anzeige wegen Unterschlagung gegen den Paketzusteller. Anfang 1967 stand Wolgemuth zum ersten Male vor Gericht. Der Bayreuther Einzelrichter verurteilte ihn zu vier Monaten Gefängnis mit Bewährung wegen einfacher Unterschlagung, obwohl er kein Geld für sich behalten hatte und ihm nicht einmal die Absicht dazu nachzuweisen war. Staatsanwalt und Verteidiger legten Berufung ein. Die Kleine Strafkammer nahm sich des Falles an. Sie kam darauf, daß vielleicht sogar ein Verbrechen der fortgesetzten schweren Amtsunterschlagung vorliegen könne, hob das Urteil auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung an das Schöffengericht.

Das Schöffengericht verhandelte vor zwei Wochen, und Wolgemuth erging es noch schlechter. Denn es stellte sich heraus, daß er nach Eintreffen der Paketkarten das Datum der Abrechnung angegeben hatte und nicht das Datum des vorherigen Inkassos, wodurch er seine Straftat – so das Gericht – „auch noch verschleiert hatte“. Es nützte Wolgemuth nichts, daß er das kassierte Geld nicht einmal vorübergehend als eine Art „Privatkasse“ verwendet hatte. Es genügte, daß sein Kundendienst „dem Verfügungsberechtigten die Verfügungsgewalt über das Geld eine Zeitlang entzog“. Er hätte sich aber diesseits der Legalität bewegt, wenn er die Pakete einfach liegen gelassen hätte, wodurch auch niemand früher zu Geld gekommen wäre. Das neueste Urteil: sechs Monate Gefängnis wegen fortgesetzter schwerer Amtsunterschla-

Es wird nicht das letzte Urteil sein. Dem Postboten Wolgemuth geht es um seinen Ruf. Er wird daher Berufung einlegen. Anwalt Wurm wurmt vor allem das Vorgehen der Post: „Es geht doch nicht an, daß an einem untadeligen Mann ein Exempel gegen einen gewissen postalischen Schlendrian statuiert wird.“

Gerhard Bartels