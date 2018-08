Nach der Vertagung der arabischen Gipfelkonferenz, die sich am 17. Januar in Rabat mit der „Beseitigung der Folgen der israelischen Aggression“ befassen sollte, versuchte Jordaniens König Hussein vorige Woche die angeschlagene arabische Solidarität wieder zu kitten. In Kairo verhandelte er mit dem ägyptischen Staatspräsidenten Nasser, in Riad mit König Feisal von Saudi-Arabien. Für diese Woche wird der libanesische Präsident Heloun in der jordanischen Hauptstadt Amman erwartet.

Der Grund für Husseins Reisediplomatie: Sein Land ist mehr als die anderen arabischen Staaten auf eine Lösung des Nahostkonflikts angewiesen. Im Juni-Krieg besetzten die Israelis die fruchtbaren Gebiete Jordaniens westlich des Jordan.

Bislang bestand Israel auf „einer Lösung... durch direkte Verhandlungen und durch den Abschluß formeller Friedensverträge.“ Doch scheint Jerusalem den Jordan nicht mehr unbedingt als künftige Staatsgrenze, wenn auch als Israels Sicherheitsgrenze zu betrachten. An sie sollen entmilitarisierte Zonen angrenzen. Mit einer Wirtschaftsgemeinschaft nach dem Muster Skandinaviens, der Benelux-Länder oder der EWG versucht Israel, den Haschemiten-König schon seit langem an den Verhandlungstisch zu locken.

Doch muß Hussein auf seine arabischen Brüder Rücksicht nehmen. Die reichen Ölländer Saudi-Arabien, Kuweit und Libyen unterstützen Jordaniens Wirtschaft seit der arabischen Gipfelkonferenz von Khartum im August vorigen Jahres mit 450 Millionen Mark jährlich. Wirtschaftlich war Jordanien bislang auch von den USA abhängig. Doch zogen die Amerikaner kürzlich ihre Budgethilfe von 100 bis 140 Millionen Mark pro Jahr zurück; sie weigern sich auch, die mit westlichen Waffen ausgerüstete Armee weiter mit Rüstungsmaterial zu versorgen.

Dagegen versuchen die Sowjets, nun auch in Jordanien Fuß zu fassen: Als Hussein im Oktober Moskau besuchte, hatten sie ihm bereits Flugzeuge und andere schwere Waffen angeboten. Gegenwärtig hält sich eine sowjetische Wirtschaftsdelegation in Amman auf.

Noch aber zögert Hussein, sich Moskau in die Arme zu werfen. Das würde eine Kontroverse mit seinem Finanzier, König Feisal, heraufbeschwören, der sich um das Anwachsen des sowjetischen Einflusses im Nahen Osten – vor allem im Jemen – sorgt. Diese Sorge hatte bereits zu Auseinandersetzungen zwischen Nasser und Feisal und schließlich auch zur Vertagung der arabischen Gipfelkonferenz geführt.