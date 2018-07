Inhalt Seite 1 — Uneheliche Väter e.V. Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist nicht mehr aufzuhalten, die Bundesrepublik wird um einen Verein reicher werden: den VDU oder „Verband der Unterhaltsverpflichteten für unehelich geborene Kinder“. Am vergangenen Wochenende beschlossen die unehelichen Väter (so wird man sie wohl am besten nennen, nachdem das weibliche Pendant dazu im Volks- und Juristenmund unter der Spitzmarke „uneheliche Mutter“ geführt wird) im Nürnberger Lokal „Efeuranke“, sich so bald wie möglich zu einem Interessenverband zusammenzuschließen.

Verbindende Interessen, das leuchtet auch dem unehelichen Laien unmittelbar ein, gäb’s da in der Tat genug, um eine Vereinsgründung zu rechtfertigen, und die (das kann nicht ausbleiben) Vereinszeitschrift gar, mit der ständigen Kolumne „Fragen Sie Herrn Emil“, sie käme (bei einer Million potentieller Leser) gewiß zu ansehnlichen Auflagenehren.

Aber solch gemütlich-persönlicher Kleinkram steht vorerst noch nicht auf der Tagesordnung des künftigen Vereins, die Motive zum Zusammenschluß und die ersten Ziele sind prinzipieller Natur.

Unehelicher Vater zu sein, ist nämlich schon lange kein Spaß mehr: Wie alle Minoritäten wird auch diese Gruppe immer mehr in die Defensive gedrängt.

Da ist zunächst der Fortschritt der Naturwissenschaften, der diesen so gern erlangten und, so ungern innegehabten Status, dessen Hauptprivileg bislang die Anonymität war, höchst feststellbar gemacht hat.

Aber auch sonst haben sich die Zeiten zuungunsten der leicht außerhalb der Legalität Zeugenden verändert: Während früher die unehelichen Mütter nur darauf sahen, irgendwie untertauchen zu können, scheuen sie sich heute nicht, renitenten Männern recht öffentlich ein geldforderndes Amt auf den Hals zu hetzen. Damit nicht genug, haben sie sich seit einem Jahr zum „Verband lediger Mütter“ zusammengerottet (vom Verein unehelicher Kinder, auch eine Errungenschaft neueren Datums, nicht zu reden).

Diesen ledigen Müttern nun wollen die keineswegs immer ledigen Väter auf ihre Art beistehen, wollen dafür sorgen, daß endlich die im Grundgesetz garantierte Gleichberechtigung von Mann und Frau ganz zum Zuge kommt, zu deutsch: daß Mann und Frau zu gleichen Teilen für die Versorgung der Kinder aufkommen sollen. Denn, und wer könnte das nicht verstehen, den unehelichen Vätern graust’s vor dem im vergangenen September vom Bundeskabinett verabschiedeten Gesetzentwurf, der eine gewisse Erbberechtigung des unehelichen Kindes und eine Erweiterung der Unterhaltspflicht über das (bisher als Grenze geltende) 18. Lebensjahr hinaus bis zur Beendigung der Ausbildung vorsieht.