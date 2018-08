Inhalt Seite 1 — Weiße Wochen von Cortina Seite 2 Auf einer Seite lesen

Italien: Wintersport in den Dolomiten

Von Gert Kreyssig

In diesem Fall haben sich die Ski-Pioniere geirrt. Sie hatten geglaubt, die Dolomiten würden für den Skilauf gänzlich ungeeignet sein. Wir dürfen unterstellen, daß sie bei ihrer Urteilsfindung nur die bizarren Felsgebilde im Auge hatten – also die heutzutage als ungemein attraktiv empfundene Kulisse –, nicht aber die Paßhöhen, Almwiesen und schneegefüllten Kare.

Doch als die Vorzüge dolomitischen Skilaufs endlich gebührend erkannt waren, ging alles um so rascher. Höhepunkte: Cortina d’Ampezzo wurde Olympiaort, Wolkenstein präpariert seine Pisten für die Alpinen Skiweltmeisterschaften 1970. Ein paar Jährchen noch, dann wird man im Dreieckszentrum der Dolomiten zwischen Monte Cristallo, Seceda und Marmolata (Luftlinie 100 km) einen mehrtägigen Pistenrundlauf absolvieren können, dessen Auf- und Ab-Rhythmus nur von ein paar Mini-Langläufen oder Busfahrten unterbrochen wird.

Bereits jetzt ist das Netz der rund 160 mechanischen Aufstiegshilfen allein in diesem Wintersportrevier imponierend. Wo man hinschaut, baggern Seilbahnkabinen, Stehgondeln, schwebende Sessel und Schleppseile die Skifahrer bergauf. Dazwischen die Paßstraßen, auf denen seit dem Florieren des Geschäfts mit dem Schnee unermüdlich der Schnee beiseite geräumt wird: Falzarego, Pordoi, Campolongo, Sella, Grödnerjoch. Und in den Tälern die Ansammlungen von Bauernhäusern, Pensionen und Hotels, frischgetüncht, generalüberholt, in der Mehrzahl aber nagelneu. Ein Dutzend Orte von recht unterschiedlichem Charakter, Temperament und Preisniveau, aufgeteilt auf die drei Provinzen Bozen, Trient und Belluno.

Der Allroundplatz Cortina (15 000 Gästebetten, 30 Aufzüge mit einer Förderkapazität von 17 000 Personen pro Stunde, Eisstadion, Bobbahn und so weiter) will endlich von dem Odium der Olympiapreise wegkommen und präsentiert unter dem Motto „Weiße Wochen“ Pauschalarrangements (im Januar und März), in denen neben Skipaß auch Rabatte in Sportgeschäften und Nachtklubs eingeschlossen sind. Hauptstationen im großen Skizirkus sind ferner Corvara und Colfuschg im Gadertal (5000 Betten, zwei Dutzend Lifts in vorwiegend leichtem Gelände) mit den durch Drahtseil und Skispur verbundenen Nachbarorten Stern, Pedratsches und St. Kassian; dann im Grödnertal St. Ulrich, St. Christina und Wolkenstein (zusammen 9000 Betten, 80 Aufzüge einschließlich Seiseralm) und im Fassatal Canazei, zu dessen Einzugsbereich Babylifts und Steilpisten gehören.

Ein Auffahrterlebnis, dem nicht jeder gewachsen ist, vermittelt außer der Pordoi-Seilbahn der erste Abschnitt der neuen Marmolata-Gondel von Malga Ciapela (1435 m) zur Forcella Serauta (2915 m) zwischen Fels und Gletscher. Die Marmolata ist im übrigen ein „klassisches“ Ziel für eine kombinierte Schnee-Blütenfahrt Ende April, Anfang Mai (Aufenthalt im Marmolatahaus auf dem Fedaiapaß, 2000 m, und in einem Weindorf im Etschtal).