Inhalt Seite 1 — Ästhetik mit dem Grauen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vier Männer stehen an einer Wand aus rötlichen Ziegelsteinen. Sie stehen breitbeinig, Hände hoch. Doch den drei Maschinengewehren recken sie trotzig ihre Kinnladen entgegen, die allein auszudrücken in der Lage sind, was die schwarz verbundenen Augen nicht mehr können: Willenskraft und Stärke.

Eine blutig rote Sonne befleckt die Gesichter der Männer. Doch noch schlägt ihr Herz in einem wohlverpackten Leib. Maßgeschneiderte Röcke und Beinkleider (100 Prozent Schurwolle), faltenlos trotz mißlicher Verrenkungen, tadellos in der Verarbeitung und Ausweis höherer Kultur, schlagen der Miliz ins Gesicht. Die hockt, dem Erdreich nahe und ebenso grau, in Schießstellung vor dem Trutzbild abendländischer Zivilisation.

Unter der Illustriertenanzeige (aus den Vereinigten Staaten) liest man den Namen des Herstellers hochwertiger modelliger Kleiderware.

Einen ähnlich dekorativen Kriegsschauplatz hat sich die englische Mantelfirma „The Fog“ als repräsentativen Hintergrund eines Reklamefeldzuges gewählt. Die Opfer sind zwei männliche und eine weibliche Person. Vor einem morgengrauen Horizont ist eine Sandsackbarrikade aufgeschichtet. Drei graue Pfähle sind offenbar eilig in die Erde getrieben, die zu Tötenden daran gefesselt.

Die Handlung ist schon etwas fortgeschritten. Während die Frau noch mit unverbundenen Augen, in Todeserwartung sanft erstarrt, als Henkersmahl eine Zigarette zu sich nimmt, ihr Gefährte zur Linken schon mit seinem markigen Kinn der Kugel die Stirn bietet, hängt rechts von ihr, von einer Salve tödlich getroffen, ein Mann zusammengesunken am Pfahl – ein Bild, nicht ganz unbekannt und gar nicht fern; seine Alltäglichkeit läßt diese Reklamedramaturgie schlicht zur Brutalität werden. Die Gewehre werden überdies von stahlbehelmten Soldaten gerichtet, deren goldbetreßte breite Schulterstücke es erleichtern, ihre Blockzugehörigkeit auszumachen.

Diese Anzeigen, vorwiegend in amerikanischen Magazinen und Illustrierten veröffentlicht, erklären im Text – neben den Angaben über Stoff und Verarbeitungsqualität –, das Ganze sei ein Spaß, und es sei ja doch auch wirklich sehr lustig. Eine amerikanische Meinungsbefragung über diese Inseratenserie scheint dem Text recht zu geben:

75 Prozent der Befragten fanden Gefallen an der Szenerie; sie würden gern ein Kleidungsstück, das Assoziationen an kriegerische Schauplätze hervorruft, tragen.