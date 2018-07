Alle Welt fragt: Was wollen die Studenten? Aber keiner fragt: Was wollen die Beamten unseres Verfassungsschutzes?

Auch dort sind längst Reformen überfällig, doch davon erfährt die Öffentlichkeit nichts, weil die Beamten, der Natur ihrer Aufgaben entsprechend, nicht auf die Straße gehen können, um dort lauthals für ihre Sache zu demonstrieren.

Immerhin ist es mir gelungen, mit einem von ihnen – „Werner“ – Kontakt aufzunehmen, und zwar, wie es sich gehört, durch eine Anzeige in den „Kieler Nachrichten“ mit dem Wortlaut: „Student sucht leichte journalistische Tätigkeit“, auf die ich Angebote von fünf Verfassungsschutz – Ämtern bekam, unter denen ich mir das verheißungsvollste aussuchte.

Es war dennoch nicht ganz leicht, „Werner“ zum Sprechen zu bringen. Erst als ich versprach, ihm das nächste Vorlesungs-Verzeichnis unserer Universität vorzeitig zu beschaffen, taute er etwas auf:

„Wir wollen nicht länger die Fußabtreter der Nation sein.“

„Was hat Sie und Ihre Kollegen so in Mißkredit gebracht?“

„Unsere Anwerbemethoden. Denken Sie an Gießen, an Göttingen, an Kiel!“