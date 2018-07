Eine Analyse der Voraussetzungen für pädagogische Berufe

Dem Internationalen Erzieherkongreß, der im letzten August in Williamsburg im Staate Virginia zusammentrat, lag eine Analyse zum Thema „Die Weltkrise im Erziehungswesen“ vor, in der diese Krise zunächst als Unfähigkeit der Erziehungssysteme beschrieben wird, mit den Ausmaßen des „Bedarfs“ an Bildung in unserer Zeit fertig zu werden. Eine Reihe von Symptomen läßt sich hierfür ausmachen:

immer wieder und an verschiedenen Stellen im Bildungssystem mangelt es an Lehrern;

viele Bildungsinstitutionen weisen horrende Ausfallquoten auf, andererseits bilden sich von Zeit zu Zeit Stauungen bei den Übergängen zu weiterführenden Institutionen;

die Lehrpläne sind reformbedürftig, bleiben aber unreformiert;

weite gesellschaftliche Schichten nehmen in nur geringem Maße an den Einrichtungen der höheren und Hochschul-Bildung teil;

Pädagogen stehen den Aufgaben, zu politischem Engagement und zu vernünftigem Konsumverhalten zu erziehen, vorerst ratlos gegenüber.

Die Bildungskrise wird in dem genannten Dokument ganz allgemein auf eine „Disparität zwischen Bildungssystemen und ihrer Umwelt“ zurückgeführt, auf die „Trägheit“ dieser Systeme, sich neuen Bedingungen anzupassen. Um die Krise zu meistern, sei es daher unter anderem unerläßlich, einen weitaus größeren Teil der „besten Kräfte der Nation“ für die Arbeit im Erziehungswesen zu gewinnen.